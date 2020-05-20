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İstanbul'da koronavirüs fırsatçılarına büyük operasyon!

’de, izinsiz üretimi yapan bir atölyesine jandarma yaptı. Operasyonda 800.000 adet cerrahi maske ele geçirilirken, sahibi M.C. hakkında adli ve idari işlem başlatıldı.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 20.05.2020 Güncelleme Tarihi: 20.05.2020
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İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 'de piyasaya sürülmek üzere izinsiz ve belgesiz olarak koruyucu cerrahi üretimi yapan bir atölyesine düzenledi.

MAKİNE ELE GEÇİRİLDİ

Atölyede yapılan aramada paketlenmiş ve satışa hazırlanmış, piyasa değeri 700.000 TL olan 800.000 adet maske ele geçirdi. İzinsiz ve belgesiz maske üretimi yapılarak atölyede maske üretiminde kullanılan birçok makine de ele geçirdi.

ADLİ VE İDARİ İŞLEM BAŞLATILDI

M.C.'ye ait işyeri mühürlenirken, M.C. hakkında adli ve idari işlem başlatıldı. Ele geçirilen 800.000 adet maske, İl Sağlık Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

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