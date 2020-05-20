20 Mayıs 2020, Çarşamba
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Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü'den önemli 'tatil' uyarısı

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Üyesi ve Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. , Twitter'dan tatil yapacak vatandaşlara önemli uyarılarda bulundu. Özlü, paylaşımında "Uçuş, , otel, restoran, kafe, plaj, havuz, vb tatil ortamlarında kalabalıklaşmama ve sosyal mesafeyi koruma konusunda dikkatli olunur ve koronavirüs sertifikasyon kurallarına uyulursa tatil sorun olmayacaktır." dedi.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 20.05.2020 Güncelleme Tarihi: 20.05.2020
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BİLİM KURULU ÜYESİNDEN 'TATİL' UYARISI

Üyesi Prof. Dr , sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla, vatandaşlar için tatil tavsiyelerinde bulundu.

Özlü, şu mesajları paylaştı:

* Uçuş, , otel, restoran, kafe, plaj, havuz, vb tatil ortamlarında kalabalıklaşmama ve sosyal mesafeyi koruma konusunda dikkatli olunur ve koronavirüs sertifikasyon kurallarına uyulursa tatil sorun olmayacaktır.

* Rutin tatil formatımızı gözden geçirip, otel konaklamalı, deniz-plaj kalabalığına alternatif olarak; doğada başımızı dinleyebileceğimiz, daha izole, tatil seçeneklerini deneyebiliriz.


ÖZLÜ'DEN CORONA AÇIKLAMASI: TÜRKİYE'DE İNİŞ EĞRİSİ BAŞLADI

Başlayan normalleşme sürecinin corona virüsü salgınına etkisiyle ilgili açıklamalarda bulunan Prof. Özlü, şunları söylemişti:

* Türkiye'de iniş eğrisi başladı. Dünkü rakam düşme eğilimindeydi. Bugünkü rakamı da görmek lazım. İlk intibalar umut verici ama 14 gün beklemek lazım

* Hava sıcaklığı da etkiliyor. Salgının hızı biraz kesildi. Türkiye'de iniş eğrisi başladı ama dünyada iniş eğrisi yok genel olarak bakıldığında ama duraklama var. Bu da olumlu bir gelişme.

Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum

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