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Kocaeli'de polisten zorunlu maske denetimi

’nde, maskesiz dışarı çıkma yasağı bugün itibariyle başladı. Yasağın başlamasının ardından polis ekipleri, denetimde maske takmayanlara idari para cezası uyguladı.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 20.05.2020 Güncelleme Tarihi: 20.05.2020
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KOCAELİ'DE POLİSTEN ZORUNLU MASKE DENETİMİ

İl Kurulu, koronavirüs salgınıyla mücadelede önemli katkı sağlayacağı düşünülerek, kent genelinde maske kullanımını zorunlu hale getirdi.

DENETİM YAPTI

İkinci bir karara kadar uygulanacak olan maskesiz dışarı çıkma yasağı bugün başladı. Polis ekipleri de kentin işlek cadde, sokak ve meydanlarında denetim yaptı.

CEZA UYGULANDI

186 ekip ile denetim gerçekleştiren polis, maskesiz dışarı çıkanlara Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282'inci maddesi doğrultusunda idari para cezası uyguladı.

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