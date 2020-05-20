D&R'la Evde Müzik başlıyor! İlk konuk Nükhet Duru

Birbirinden değerli sanatçıların kulakların pasını sileceği D&R'la Evde Müzik başlıyor. Nükhet Duru, İzel, Derya Uluğ ve Burak Kut'un katılımıyla gerçekleşecek canlı konserler, her Çarşamba D&R'ın Instagram hesabı ve Youtube kanalında olacak.

İŞTE KONSER LİSTESİ

20 Mayıs 2020 - Nükhet Duru

27 Mayıs 2020 - İzel

03 Haziran 2020 - Derya Uluğ

10 Haziran 2020 - Burak Kut