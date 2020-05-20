20 Mayıs 2020, Çarşamba
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D&R'la Evde Müzik başlıyor! İlk konuk Nükhet Duru

D&R'la Evde Müzik'in ilk konuğu , kulaklarınızın pasını silmek üzere evlerinize konuk oluyor. Yarın saat 22:00'de Instagram ve ortak canlı yayınından izleyebilirsiniz.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 20.05.2020 Güncelleme Tarihi: 20.05.2020
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D&R'LA EVDE MÜZİK BAŞLIYOR!

Birbirinden değerli sanatçıların kulakların pasını sileceği D&R'la Evde Müzik başlıyor. , İzel, ve 'un katılımıyla gerçekleşecek canlı konserler, her Çarşamba D&R'ın Instagram hesabı ve kanalında olacak.

İŞTE KONSER LİSTESİ

20 Mayıs 2020 - Nükhet Duru
27 Mayıs 2020 - İzel
03 Haziran 2020 - Derya Uluğ
10 Haziran 2020 - Burak Kut

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