20 Mayıs 2020, Çarşamba
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Kayseri’de balkona asılan ve İngiliz bayrağına benzeyen havlu mahalleyi karıştı

’de, İranlı K.'nın (32), 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nda evinin balkonuna astığı İngiliz bayrağına benzeyen havlusu, mahallelinin tepkisine neden oldu. Polis, şikayet üzerine Reza K.'yı gözaltına alırken, de yaptığı açıklamada, “Söz konusu havluyu kurutmak için balkonuna astığını iddia eden şahıs hakkında gerekli yasal işlemler başlatılmıştır.” dedi.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 20.05.2020 Güncelleme Tarihi: 20.05.2020
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BALKONA HAVLU ASTI! MAHALLE KARIŞTI

Kocasinan ilçesine bağlı Fuzuli Caddesi'ndeki 6 katlı apartmanın 5'inci katında akşam saatlerinde meydana gelen olayda, iddiaya göre, bir süredir 'de yaşayan İranlı K., üzerinde İngiliz bayrağının olduğu havluyu kurutmak için balkonuna astı. Bu sırada iftar için balkonda bekleyen vatandaşlar da Mohammad Reza K.'ya tepki göstererek, polise ihbarda bulundu.

Kayseri’de balkona asılan ve İngiliz bayrağına benzeyen havlu mahalleyi karıştı KAYSERİ’DE BALKONA ASILAN VE İNGİLİZ BAYRAĞINA BENZEYEN HAVLU MAHALLEYİ KARIŞTI

VATANDAŞLAR TEPKİ GÖSTERDİ

Olay yerine gelen polis, Mohammad Reza K.'yı gözaltına aldı. Söz konusu havluya ise el konuldu. İranlının polis otosuna bindirildiği sırada bazı vatandaşlar tepki gösterdi. Mohammad Reza K., ifadesi alınmak üzere Argıncık Polis Merkezine götürüldü. İranlı şüphelinin verdiği ifadede, Ben ıslak olan havlumu kurutmak için balkona astım. Benim herhangi bir provokatif eylemim kesinlikle olmadı dediği öğrenildi.

KAYSERİ VALİLİĞİ'NDEN AÇIKLAMA

de konuyla ilgili yazılı açıklama yaparak, Bazı basın yayın organlarında bir şahsın İngiliz bayraklı havlusunu balkonuna astığı haberleri yer almıştır. Söz konusu havluyu kurutmak için balkonuna astığını iddia eden yabancı uyruklu şahıs hakkında gerekli yasal işlemler başlatılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur ifadelerine yer verdi.

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