İstanbul’da film sahnelerini aratmayan dehşet anları güvenlik kamerasında

İddiaya göre, aralarında alacak verecek davası olan iki grup, bir taksi durağının önünde buluştu. Kısa süre para konusunda anlaşmaya çalışan grup arasında tartışma çıktı. Sözlü tartışma kısa sürede kavgaya dönüşerek silahlar çekildi. İsmi henüz öğrenilemeyen kişi, çıkarttıkları tabanca ile olay yerinde bulunan Mesut Duman isimli şahsı yaralayarak kaçmaya başladı.