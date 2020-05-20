20 Mayıs 2020, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri İstanbul’da film sahnelerini aratmayan dehşet anları güvenlik kamerasında

İstanbul’da film sahnelerini aratmayan dehşet anları güvenlik kamerasında

Esenyurt’ta geçtiğimiz çarşamba günü saat 15:30 sıralarında Atatürk Mahallesinde alacak verecek yüzünden iki grup arasında çıkan çatışmada bir kişi yaralandı. Sokak ortasındaki çatışma film sahnelerini aratmazken, yaşanan o dehşet anları güvenlik kamerasına yansıdı.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 20.05.2020 Güncelleme Tarihi: 20.05.2020
ABONE OL

İstanbul’da film sahnelerini aratmayan dehşet anları güvenlik kamerasında İSTANBUL’DA FİLM SAHNELERİNİ ARATMAYAN DEHŞET ANLARI GÜVENLİK KAMERASINDA

İddiaya göre, aralarında alacak verecek davası olan iki grup, bir taksi durağının önünde buluştu. Kısa süre para konusunda anlaşmaya çalışan grup arasında tartışma çıktı. Sözlü tartışma kısa sürede kavgaya dönüşerek silahlar çekildi. İsmi henüz öğrenilemeyen kişi, çıkarttıkları tabanca ile olay yerinde bulunan isimli şahsı yaralayarak kaçmaya başladı.

DİĞER YAŞAM HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    ANA SAYFA