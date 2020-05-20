İstanbul’da film sahnelerini aratmayan dehşet anları güvenlik kamerasında
Esenyurt’ta geçtiğimiz çarşamba günü saat 15:30 sıralarında Atatürk Mahallesinde alacak verecek yüzünden iki grup arasında çıkan çatışmada bir kişi yaralandı. Sokak ortasındaki çatışma film sahnelerini aratmazken, yaşanan o dehşet anları güvenlik kamerasına yansıdı.
İddiaya göre, aralarında alacak verecek davası olan iki grup, bir taksi durağının önünde buluştu. Kısa süre para konusunda anlaşmaya çalışan grup arasında tartışma çıktı. Sözlü tartışma kısa sürede kavgaya dönüşerek silahlar çekildi. İsmi henüz öğrenilemeyen kişi, çıkarttıkları tabanca ile olay yerinde bulunan Mesut Duman isimli şahsı yaralayarak kaçmaya başladı.
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