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Hem yasağı deldi hem de gazetecilere saldırdı!

'da, sokağa çıkma kısıtlamasına rağmen otomobiliyle gezmeye çıkan 28 yaşındaki ehliyetsiz sürücü Sevgi S., görüntü almak isteyen basın mensuplarına saldırdı. Üzerinden kimlik de çıkmayan Sevgi S.'ye sokağa çıkma yasağını ihlal ettiği ve ehliyetsiz araç kullandığı için toplam 5 bin 623 TL ceza kesildi.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 20.05.2020 Güncelleme Tarihi: 20.05.2020
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HEM YASAĞI DELDİ HEM DE GAZETECİLERE SALDIRDI!

Osmangazi ilçesi Altıparmak Caddesi'nde uygulama yapan polis ekipleri, 77 DV 267 plakalı otomobili durdurdu. Ekipler, sürücü Sevgi S.'ye sokağa çıkma kısıtlaması bulunması nedeniyle izin belgesi sordu.

Hem yasağı deldi hem de gazetecilere saldırdı! | VİDEO HEM YASAĞI DELDİ HEM DE GAZETECİLERE SALDIRDI! | VİDEO

İzin belgesi olmadığı ortaya çıkan Sevgi S., istenilen kimlik ile ehliyeti de 'yanında olmadığı' gerekçesiyle gösteremedi.

POLİS EKİPLERİ ARAYA GİRDİ

Sevgi S., bu sırada kendisini görüntüleyen basın mensuplarına saldırarak, kamerayı aldı. Polis ekiplerinin araya girmesiyle sakinleştirilen Sevgi S.'ye sokağa çıkma yasağını ihlal ettiği için 3 bin 150 TL, ehliyetsiz araç kullandığı için de 2 bin 473 TL para cezası uygulandı.

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