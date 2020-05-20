20 Mayıs 2020, Çarşamba
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İstanbul’da kocasını bıçaklayan kadın: Kendisi beni zorladı

'ta dün saat 18.30'da Üçevler Mahallesi'nde kadın tartıştığı kocasını sırtından bıçakladıktan sonra kendisini eve kapattı. Gözaltına alınan Fadime T. karakol çıkışında basın mensuplarına "Kendisi beni zorladı, isteyerek yapmadım" dedi.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 20.05.2020 Güncelleme Tarihi: 20.05.2020
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KOCASINI BIÇAKLAYAN KADINDAN ŞOKE EDEN SÖZLER!

Aile içi kavga ihbarını alan polis ekipleri adrese gittiğinde sırtına bıçak saplanmış olan Recep T. isimli kişiyi ikamet ettiği dairenin kapısının önünde buldu. Polis ekipleri, Recep T. için olay yerine ambulans istedi. Ambulansa alınan Recep T. çevrede bulunan özel bir hastaneye kaldırıldı.

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