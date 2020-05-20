20 Mayıs 2020, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri Bursa’da çarşı ve pazarlarda tehlikeli kalabalık! Adım atacak yer kalmadı

Bursa’da çarşı ve pazarlarda tehlikeli kalabalık! Adım atacak yer kalmadı

’da, 'nın yaklaşması ve 4 günlük sokağa çıkma yasağının bitmesiyle çarşı ve caddelerde yoğunluk yaşandı. Bayram alışverişine çıkan bazı vatandaşların sosyal mesafe kuralına uymadığı ve takmadığı görüldü.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 20.05.2020 Güncelleme Tarihi: 20.05.2020
ABONE OL
İNANILIR GİBİ DEĞİL! ADIM ATACAK YER YOK

'da, önlemleri kapsamında uygulanan 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının bitmesinin ardından, cadde ve sokaklar hareketlendi.

DİĞER YAŞAM HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    ANA SAYFA