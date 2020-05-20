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PKK'nın İsveç'teki sesi Kadir Kasırga CHP'ye sahip çıktı

'te , , ve 'de Kürdistan devletinin kurulması için önerge verdikleri ortaya çıkan milletvekillerinden , 'ye sahip çıktı.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 20.05.2020 Güncelleme Tarihi: 20.05.2020
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PKK'NIN İSVEÇ'TEKİ SESİ CHP'YE SAHİP ÇIKTI

Artı 1 televizyonuna katılan Kasırga, ile dayanışma içinde olduklarını ve Parlamentosuna verdikleri öneriden dolayı CHP ve 'nin eleştirilmesinin doğru olmadığını belirtti.

CHP'nin daha önce görüştüğü Sultan Kayhan ve arkadaşları İsveç'te 'Kürdistan kurulsun' önergesinde bulundu CHP'NİN DAHA ÖNCE GÖRÜŞTÜĞÜ SULTAN KAYHAN VE ARKADAŞLARI İSVEÇ'TE 'KÜRDİSTAN KURULSUN' ÖNERGESİNDE BULUNDU

CHP DE İŞİN İÇİNDE

Artı 1 televizyonuna katılan Kasırga, CHP ile dayanışma içinde olduklarını ve verdikleri öneriden dolayı CHP ve HDP'nin eleştirilmesinin doğru olmadığını belirtti.

İsveç'te terör örgütü 'nın program ve gösterilerine katılan Kasırga, terör örgütünün sözde bayrakları ve flamaları önünde lobi yaptığı bilinmekte. İsveç'te iki gün önce dördü milletvekili Parlamentoya, , , , 'de Kürdistan devletinin kurulmasını için önerge verdikleri ortaya çıkmıştı.

Türk asıllı , , , Serkan Köse, Roza Güçlü Hedin'inde bulunduğu 13 vekilin imzalarının bulunduğu ''Kürt halkının kendi kaderini tayin etme hakkı'' başlığı ile parlamentoya sunulan öneride, terör örgütü PKK'dan, 'Kürt İşçi Partisi' şeklinde bahsedilmişti. Önergede 1923 yılında Atatürk'ün etnik milliyetçilik üzerine bir devlet kurduğunun altı çizilirken, bu devletin Kürtleri sürgün ettiği, işkence ettiği ve öldürdüğü iddia edilmişti.

ATATÜRK'Ü SOYKIRIMCI GÖSTERDİLER

Atatürk'ü soykırımcı gösteren Sosyal Demokrat İşçi Partili milletvekillerinin CHP'yi sık sık ziyaret etmesi de dikkatlerden kaçmamıştı.

Daha öncede PKK'nın İsveç'te terör örgütü listesinden çıkarılması için önerge sunan Serkan Köse, Türkiye'ye her gittiğinde eski HDP Başkanı ve CHP Genel Başkanı 'nu ziyaret ederek bilgi alışverişinde bulunduğu biliniyor. Sultan Kayhan ise, CHP İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nu ziyaret ederek CHP'ye destek vermişti.

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