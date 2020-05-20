PKK'nın İsveç'teki sesi Kadir Kasırga CHP'ye sahip çıktı
İsveç'te Türkiye, İran, Irak ve Suriye'de Kürdistan devletinin kurulması için önerge verdikleri ortaya çıkan Sosyal Demokrat İşçi Partili milletvekillerinden Kadir Kasırga, CHP'ye sahip çıktı.
Artı 1 televizyonuna katılan Kasırga, CHP ile dayanışma içinde olduklarını ve İsveç Parlamentosuna verdikleri öneriden dolayı CHP ve HDP'nin eleştirilmesinin doğru olmadığını belirtti.
CHP DE İŞİN İÇİNDE
Artı 1 televizyonuna katılan Kasırga, CHP ile dayanışma içinde olduklarını ve İsveç Parlamentosuna verdikleri öneriden dolayı CHP ve HDP'nin eleştirilmesinin doğru olmadığını belirtti.
İsveç'te terör örgütü PKK'nın program ve gösterilerine katılan Kasırga, terör örgütünün sözde bayrakları ve flamaları önünde lobi yaptığı bilinmekte. İsveç'te iki gün önce dördü Türk asıllı Sosyal Demokrat İşçi Partili milletvekili Parlamentoya, Türkiye, İran, Irak, Suriye'de Kürdistan devletinin kurulmasını için önerge verdikleri ortaya çıkmıştı.
Türk asıllı Sultan Kayhan, Serkan Köse, Kadir Kasırga, Serkan Köse, Roza Güçlü Hedin'inde bulunduğu 13 vekilin imzalarının bulunduğu ''Kürt halkının kendi kaderini tayin etme hakkı'' başlığı ile parlamentoya sunulan öneride, terör örgütü PKK'dan, 'Kürt İşçi Partisi' şeklinde bahsedilmişti. Önergede 1923 yılında Atatürk'ün etnik milliyetçilik üzerine bir devlet kurduğunun altı çizilirken, bu devletin Kürtleri sürgün ettiği, işkence ettiği ve öldürdüğü iddia edilmişti.
ATATÜRK'Ü SOYKIRIMCI GÖSTERDİLER
Atatürk'ü soykırımcı gösteren Sosyal Demokrat İşçi Partili milletvekillerinin CHP'yi sık sık ziyaret etmesi de dikkatlerden kaçmamıştı.
Daha öncede PKK'nın İsveç'te terör örgütü listesinden çıkarılması için önerge sunan Serkan Köse, Türkiye'ye her gittiğinde eski HDP Başkanı Selahattin Demirtaş ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu ziyaret ederek bilgi alışverişinde bulunduğu biliniyor. Sultan Kayhan ise, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nu ziyaret ederek CHP'ye destek vermişti.
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