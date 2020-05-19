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Uşak'ta yaşlı adam, lastik değiştirirken krikodan kayan otomobilin altında kalıp, öldü

'ta bu sabah Aybey Mahallesi Yunus Sokak'ta patlayan lastiği değiştirirken krikodan kayan otomobilinin altında kalan 66 yaşındaki , hayatını kaybetti.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 19.05.2020
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YAŞLI ADAMIN KORKUNÇ SONU!

, evinin önünde duran aracının patlayan lastiğini değiştirmek için bagajdaki krikoyu alıp, aracın altına yerleştirdi. Pektaş, lastiği değiştirirken kaydı, otomobilin altında kaldı. Süleyman Pektaş olay yerinde yaşamını yitirdi.

MORGA KALDIRILDI

Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Süleyman Pektaş'ın cenazesi, Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.

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