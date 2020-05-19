Uşak'ta yaşlı adam, lastik değiştirirken krikodan kayan otomobilin altında kalıp, öldü
Uşak'ta bu sabah Aybey Mahallesi Yunus Sokak'ta patlayan lastiği değiştirirken krikodan kayan otomobilinin altında kalan 66 yaşındaki Süleyman Pektaş, hayatını kaybetti.
Süleyman Pektaş, evinin önünde duran aracının patlayan lastiğini değiştirmek için bagajdaki krikoyu alıp, aracın altına yerleştirdi. Pektaş, lastiği değiştirirken kriko kaydı, otomobilin altında kaldı. Süleyman Pektaş olay yerinde yaşamını yitirdi.
MORGA KALDIRILDI
Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Süleyman Pektaş'ın cenazesi, Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.
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