Antalya’da evinde uyuşturucu bulundu, ağlayarak eşinden af diledi
Antalya’da, jandarma tarafından evine düzenlenen baskında uyuşturucu ile hassas terazi bulunan Sinan Yürük, arama sırasında evde olan eşine ağlayarak, "Aşkım beni affet. Büyük bir hata yaptım. Bundan sonra uzun bir süre görüşemeyebiliriz" dedi. Yürük, sevk edildiği adliyede tutuklandı.
Manavgat ilçesinin Side Mahallesi'nde uyuşturucu satışı yapıldığı bilgisi üzerine Antalya İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ile Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, çalışma başlattı.
BASKIN DÜZENLENDİ
Yapılan çalışma sonunda, Side Mahallesi'nde yaşayan Sinan Yürük'ün uyuşturucu madde satışı yaptığı belirlendi. Jandarma ekipleri, geçen pazar günü Sinan Yürük'ün evine baskın düzenlendi. Evde yapılan aramada hassas terazi, 5 gram kenevir tohumu, 10 gram esrar ile alüminyum folyo ve poşete sarılı 25 gram 'kristal' diye tabir edilen metamfetamin ele geçirildi.
"UZUN BİR SÜRE GÖRÜŞEMEYEBİLİRİZ"
Ruhsatsız av tüfeğinin de bulunduğu evdeki arama sırasında ağlamaya başlayan Sinan Yürük, adı açıklanmayan eşine, "Aşkım beni affet. Büyük bir hata yaptım. Bundan sonra uzun bir süre görüşemeyebiliriz" dedi.
TUTUKLANDI
Gözaltına alınan Yürük, jandarmada işlemlerinin ardından dün Manavgat Adliyesi'ne sevk edildi. Şüpheli, 'uyuşturucu madde imalatı ve ticareti' suçundan tutuklandı.
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