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Antalya’da evinde uyuşturucu bulundu, ağlayarak eşinden af diledi

’da, jandarma tarafından evine düzenlenen baskında ile hassas terazi bulunan , arama sırasında evde olan eşine ağlayarak, " beni affet. Büyük bir hata yaptım. Bundan sonra uzun bir süre görüşemeyebiliriz" dedi. Yürük, sevk edildiği adliyede tutuklandı.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 19.05.2020 Güncelleme Tarihi: 19.05.2020
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EVDE UYUŞTURUCU ÇIKTI, AĞLAYARAK EŞİNDEN AF DİLEDİ

Manavgat ilçesinin 'nde satışı yapıldığı bilgisi üzerine İl Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ile Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, çalışma başlattı.

BASKIN DÜZENLENDİ

Yapılan çalışma sonunda, Side Mahallesi'nde yaşayan 'ün satışı yaptığı belirlendi. Jandarma ekipleri, geçen pazar günü Sinan Yürük'ün evine baskın düzenlendi. Evde yapılan aramada hassas terazi, 5 gram kenevir tohumu, 10 gram esrar ile alüminyum folyo ve poşete sarılı 25 gram 'kristal' diye tabir edilen metamfetamin ele geçirildi.

"UZUN BİR SÜRE GÖRÜŞEMEYEBİLİRİZ"

Ruhsatsız av tüfeğinin de bulunduğu evdeki arama sırasında ağlamaya başlayan Sinan Yürük, adı açıklanmayan eşine, " beni affet. Büyük bir hata yaptım. Bundan sonra uzun bir süre görüşemeyebiliriz" dedi.

TUTUKLANDI

Gözaltına alınan Yürük, jandarmada işlemlerinin ardından dün Manavgat Adliyesi'ne sevk edildi. Şüpheli, 'uyuşturucu madde imalatı ve ticareti' suçundan tutuklandı.

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