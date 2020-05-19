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Trabzon’da otomobilin motor kısmında yeni doğmuş bir Anadolu Vaşağı bulundu

’un Maçka ilçesi civarında ormanlık alanda bir otomobilin motor kısmına giren yavru ve Milli Parklar Trabzon Şube Müdürlüğüne teslim edildi.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 19.05.2020 Güncelleme Tarihi: 19.05.2020
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Yavru vaşağı aracının motor kısmında bulan (KTÜ) Uluslararası İlişkiler Bölümü Siyasi Tarih Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. İsmail Köse, yavru vaşağa evinde enjektörle süt verdikten sonra veteriner tarafından muayenesini yaptırarak ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü'ne teslim etti.

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