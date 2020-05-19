Trabzon’da otomobilin motor kısmında yeni doğmuş bir Anadolu Vaşağı bulundu
Trabzon’un Maçka ilçesi Sümela Manastırı civarında ormanlık alanda bir otomobilin motor kısmına giren yavru Anadolu Vaşağı Doğa Koruma ve Milli Parklar Trabzon Şube Müdürlüğüne teslim edildi.
Yavru vaşağı aracının motor kısmında bulan Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Uluslararası İlişkiler Bölümü Siyasi Tarih Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. İsmail Köse, yavru vaşağa evinde enjektörle süt verdikten sonra veteriner tarafından muayenesini yaptırarak Doğa Koruma ve Milli Parklar Trabzon Şube Müdürlüğü'ne teslim etti.
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