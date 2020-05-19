Tekne biçmiş bacağı kesilmişti! Şampiyonluk kutlamalarındaki faciayla ilgili karar
Sabah'tan Dilek Yaman'ın özel haberine göre, Beşiktaş'ın İstanbul Boğazı'nda 2017 yılında yapılan şampiyonluk kutlamalarında iki tekne çarpmışmış ve yolculardan birinin sağ bacağı kangren olup kesilmişti. Gencin, engelli kalmasına neden olan iki geminin kaptanı ve yardımcıları hakkında dava açıldı.
İstanbul Boğazı'nda 3 Haziran 2017 günü Beşiktaş'ın şampiyonluk kutlamalarına 'Karadeniz Teknik Üniversitesi Kartalları' taraftar grubu üyesi sekiz üniversite öğrencisi kutlamalara katılmak için kiraladıkları yatla Kabataş'tan denize açılmıştı.
Beşiktaş açıklarında 8 kişinin bulunduğu tekne yine taraftarların bulunduğu başka bir tekne ile çarpışmıştı. Çapmanın etkisiyle kırılan demir korkuluklar güverte bulunan Özlem Gürel ile Samet Bakan'ın bacaklarının üzerine yığılmıştı. Ortaköy İskelesi'ne çıkarılan yaralılar, Şişli Hamidiye Etfal Hastanesi'ne götürülmüştü. Samet Bakan'ın sağ bacağının durumunun kötüye gitmesi sonucunda ikinci kez ameliyata alınmış ve Bakan'ın sağ bacağının dizden aşağısı kesilmişti
TEKNE KAPTANLARI SERBEST BIRAKILDI
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında, gözaltına alınan aralarında 2 gemi kaptanı ve yardımcıların da bulunduğu H.G, O.A, A.T ve İ.V Balat'ta bulunan Deniz Liman Şube Müdürlüğü'ne götürüldü. Burada ifadeleri alınan 4 kişi serbest bırakıldı.
BİLİRKİŞİ RAPOR ETTİ
Soruşturma kapsamında, Adli Tıp Kurumunca meydana gelen kazayla ilgili müşteki Samet Bakan'ın, yaşamanı tehlikeye sokarak, basit tıbbi müdahale ile giderilemeyecek ve vücutta kemik kırığına neden olacak şekilde, müşteki Özlem Gürel'in ise basit tıbbi müdahale ile giderilemeyecek ve vücutta kemik kırığına neden olacak şekilde yaralandıklarına dair rapor verildi. Dosya, rapor ardından bilirkişi incelmesine gönderildi. Bilirkişi heyeti tarafından düzenlenen raporda olayın meydana gelmesinde Fiona, Balaban 2, Önder K isimli teknelerin kaptanların asli kusurlu olduğunun belirtildi.
KAPTAN VE YARDIMCILARINA DAVA
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından olayla ilgili yürütülen soruşturma sonunda, kaptan ve yardımcıları hakkında, birden fazla kişinin yaralanmasına sebebiyet vermek suçunu işledikleri gerekçesiyle, 'Taksirle Birden Fazla Kişinin Yaralanmasına Neden Olma' suçundan dava açıldı. 3'er yıla kadar hapis cezaları istenen şüpheliler, ilerleyen günlerde Asliye Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkacak.
Dilek Yaman/SABAH
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