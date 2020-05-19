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Tekne biçmiş bacağı kesilmişti! Şampiyonluk kutlamalarındaki faciayla ilgili karar

Sabah'tan Dilek Yaman'ın özel haberine göre, 'ın 'nda 2017 yılında yapılan şampiyonluk kutlamalarında iki tekne çarpmışmış ve yolculardan birinin sağ bacağı kangren olup kesilmişti. Gencin, engelli kalmasına neden olan iki geminin kaptanı ve yardımcıları hakkında dava açıldı.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 19.05.2020 Güncelleme Tarihi: 19.05.2020
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ŞAMPİYONLUK KUTLAMALARINDAKİ FACİAYLA İLGİLİ KARAR

'nda 3 Haziran 2017 günü 'ın şampiyonluk kutlamalarına ' Kartalları' taraftar grubu üyesi sekiz üniversite öğrencisi kutlamalara katılmak için kiraladıkları yatla Kabataş'tan denize açılmıştı.

Beşiktaş açıklarında 8 kişinin bulunduğu tekne yine taraftarların bulunduğu başka bir tekne ile çarpışmıştı. Çapmanın etkisiyle kırılan demir korkuluklar güverte bulunan ile 'ın bacaklarının üzerine yığılmıştı. Ortaköy İskelesi'ne çıkarılan yaralılar, Şişli Hamidiye Etfal Hastanesi'ne götürülmüştü. Samet Bakan'ın sağ bacağının durumunun kötüye gitmesi sonucunda ikinci kez ameliyata alınmış ve Bakan'ın sağ bacağının dizden aşağısı kesilmişti

TEKNE KAPTANLARI SERBEST BIRAKILDI

tarafından olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında, gözaltına alınan aralarında 2 gemi kaptanı ve yardımcıların da bulunduğu H.G, O.A, A.T ve İ.V Balat'ta bulunan Deniz Liman Şube Müdürlüğü'ne götürüldü. Burada ifadeleri alınan 4 kişi serbest bırakıldı.

BİLİRKİŞİ RAPOR ETTİ

Soruşturma kapsamında, Kurumunca meydana gelen kazayla ilgili müşteki Samet Bakan'ın, yaşamanı tehlikeye sokarak, basit tıbbi müdahale ile giderilemeyecek ve vücutta kemik kırığına neden olacak şekilde, müşteki Özlem Gürel'in ise basit tıbbi müdahale ile giderilemeyecek ve vücutta kemik kırığına neden olacak şekilde yaralandıklarına dair rapor verildi. Dosya, rapor ardından bilirkişi incelmesine gönderildi. Bilirkişi heyeti tarafından düzenlenen raporda olayın meydana gelmesinde Fiona, Balaban 2, Önder K isimli teknelerin kaptanların asli kusurlu olduğunun belirtildi.

KAPTAN VE YARDIMCILARINA DAVA

Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından olayla ilgili yürütülen soruşturma sonunda, kaptan ve yardımcıları hakkında, birden fazla kişinin yaralanmasına sebebiyet vermek suçunu işledikleri gerekçesiyle, 'Taksirle Birden Fazla Kişinin Yaralanmasına Neden Olma' suçundan dava açıldı. 3'er yıla kadar hapis cezaları istenen şüpheliler, ilerleyen günlerde 'nde hakim karşısına çıkacak.

Dilek Yaman/SABAH

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