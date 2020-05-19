İstanbul'da 90 yaşındaki kadını 730 bin lira dolandırdılar
İstanbul’da yaşayan 90 yaşındaki Necla Müberra Durmaz, kendisini savcı, polis olarak tanıtan dolandırıcılar tarafından üç ayrı seferde toplam 730 Bin TL dolandırıldı. Evine gelerek kendisine telefon veren dolandırıcılar, görüşmelerini bu telefon ile gerçekleştirdi. Sabah’tan İbrahim Ayral’ın haberine göre; durumdan şüphelenerek emniyete giden yaşlı kadın, para verme bahanesiyle eve çağırdığı dolandırıcıları suçüstü yakalattı. Suçüstü yakalanan dolandırıcı, polislere de kendisini polis olarak tanıttı.
İstanbul Fatih'de yaşayan 90 yaşındaki Necla Müberra Durmaz, polis ve savcı olarak tanıtıp, parasını alan dolandırıcıları emniyetin operasyonu ile suçüstü yakalattı. Dolandırıcılık şebekesinin üyeleri yaşlı kadını kandırmak için, önce evinden telefonla aradı. Kendilerini polis ve savcı olarak tanıt yürütülen bir soruşturma için para istedi. Daha sonra yaşlı kadının evine polis gibi giden şebeke üyesi, yaşlı kadına bir telefon vererek, savcı beyin kendisiyle görüşmek istediğini söyledi.
PARAYI DOLANDIRICILARA TESLİM ETTİ
Telefondaki sahte savcı ise yaşlı kadından önce 200 Bin TL, sonrasında 300 Bin TL parayı banka hesabından çekip, evine getirmesini ve kendilerine teslim etmelerini istedi. Telefonda gerçek bir savcıyla konuştuğunu, evinin önünde ise gerçek bir polis memuru olduğunu sanan yaşlı kadın çektiği parayı dolandırıcılara teslim etti. Şebeke üyelerinin ısrarlı para isteklerinden bunalan yaşlı kadın soluğu emniyette aldı. İstanbul Asayiş Büro ekiplerine başından geçen olayları anlatan Durmaz, ekiplerin yönlendirmesiyle kendisini dolandıranları suçüstü yakalatmak için tuzak kurdu.
GERÇEK POLİSLERE SUÇÜSTÜ YAKALATTI
Şebekenin son istediği 230 Bin TL parayı çekerek evine gelen Durmaz, sahte polisi gerçek polislere suçüstü yakalattı. Güvenlik kamerası görüntüleri ile kayıt altına alınan dolandırıcılar Ahmet Akdağ ve Zeynep Güler hakkında Kişinin, kendisini kamu görevlisi veya banka, sigorta, kredi kurumlarının çalışanı olarak tanıtması veya bu kurumlarla ilişkili olduğunu söylemesi suretiyle dolandırıcılık suçlamasıyla iddianame düzenlenerek dava açıldı.
POLİS BASKININDA GÜLDÜREN DİALOG
İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Ekipleri tarafından gerçekleşen operasyon sırasında yaşlı kadından parayı almaya giden dolandırıcı Ahmet Akdağ karşısında gerçek polisleri görünce şoke oldu. Ne yapacağını bilemeyen Akdağ, kendisini tutuklayan polislere ''Siz kimsiniz ben polisim, beni buraya Kenan Başkomiser gönderdi'' dedi. Akdağ'ın gerçek polislere karşı kullandığı bu ifade iddianamede de yer aldı. (İbrahim Aykal/Sabah)
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