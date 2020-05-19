Elektrik akımına kapılıp ölen işçi güvenlik kamerasına yansıdı
Bursa'da yapımı devam eden üst geçit çalışmalarında meydana gelen iş kazasında elektrik akımına yakalanarak düşen işçi hayatını kaybetti. Bu anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
Edinilen bilgiye göre, kaza Mustafakemalpaşa'da İzmir -Ankara yolu üzerinde yapımı devam eden üst geçit çalışmaları sırasında meydana geldi. Sabah saatlerinde meydana gelen kazada, 41 yaşındaki Yavuz Ç., iskeleyi kurarken elektrik akımına kapıldı. Akım sonrasında iskelenin 3. katından beton zemine düştü.
YAŞAMA TUTUNAMADI
Olay yerinde yapılan müdahale sonrasında Mustafakemalpaşa Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Yavuz Ç. tedavi altına alınsa da yaşama tutunamadı. Yavuz Ç'nin evli ve bir çocuk babası olduğu, İstanbul'dan Karacabey'e çalışmak için geldiği öğrenildi.
Olayla ilgili tahkikat sürüyor.
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