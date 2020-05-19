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Elektrik akımına kapılıp ölen işçi güvenlik kamerasına yansıdı

'da yapımı devam eden üst geçit çalışmalarında meydana gelen iş kazasında elektrik akımına yakalanarak düşen işçi hayatını kaybetti. Bu anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 19.05.2020 Güncelleme Tarihi: 19.05.2020
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ELEKTRİK AKIMINA KAPILAN İŞÇİ HAYATINI KAYBETTİ

Edinilen bilgiye göre, kaza Mustafakemalpaşa'da - yolu üzerinde yapımı devam eden üst geçit çalışmaları sırasında meydana geldi. Sabah saatlerinde meydana gelen kazada, 41 yaşındaki Yavuz Ç., iskeleyi kurarken elektrik akımına kapıldı. Akım sonrasında iskelenin 3. katından beton zemine düştü.

Elektrik akımına kapılıp ölen işçi güvenlik kamerasına yansıdı | VİDEO ELEKTRİK AKIMINA KAPILIP ÖLEN İŞÇİ GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI | VİDEO

YAŞAMA TUTUNAMADI

Olay yerinde yapılan müdahale sonrasında Mustafakemalpaşa Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Yavuz Ç. tedavi altına alınsa da yaşama tutunamadı. Yavuz Ç'nin evli ve bir çocuk babası olduğu, 'dan Karacabey'e çalışmak için geldiği öğrenildi.

Olayla ilgili tahkikat sürüyor.

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