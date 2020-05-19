Eşini öldürmek için kiralık katil tuttu! Kocasını öldürtmek isteyen eşe ceza yağdı
Sabah'tan Atakan Irmak'ın özel haberine göre, İstanbul Şişli'de eşini öldürtmek için 1 milyon TL'ye kiralık katil tutan eski eş ve yardımcısına mahkemede ceza yağdı. Eylemin teşebbüs aşamasında kalması nedeniyle hakkında verilen müebbet hapis cezaları indirilen eski eş 7 yıl 6 ay hapse mahkûm edilirken, tetikçi Ahmet D. 3 yıl 9 ay hapse mahkûm edildi.
İstanbul Şişli'de bulunan Anthill Rezidansları otoparkında Ahmet Ç. silahlı bir kişinin saldırısına uğradı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri cinayet teşebbüsü üzerine olayla ilgili inceleme başlattı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma sonucunda Ahmet Ç.'ye saldırıyı eski eşinin azmettirdiği anlaşıldı. Olayla ilgili iddianame düzenlendi. İddianamede, Ahmet Ç.'nin öldürülmesi için eski eş İ. Ö.'nün kiralık katil tuttuğu anlatıldı. Otomobilin içindeki Ahmet Ç.'ye silahla öldürme kastıyla tetikçi tarafından iki el ateş edildi. Öldürmeye teşebbüs ettiği kişi vurulduktan sonra şüpheli motosiklet ile olay yerinden kaçtı. Yaralı kişi kaldırıldığı hastanede tedavi altına alındı. Daha sonra polise ifade veren Ahmet Ç., eski eşinin kendisini öldürtmek için 1 milyon TL'ye adam tuttuğunu söyledi. Ahmet Ç.'nin olayı öğrendiğini iddia ettiği Mehmet Emin Y., Ahmet D. ve eski eşi İ. Ö. gözaltına alındı. Mehmet Emin Y. ifadesinde, İ. Ö.'nün kendisine eski eşinin yaralanması için 400 bin lira verdiğini, Ahmet D.'ye ise 100 bin lira verdiğini ifade etti. Bu paranın 75 bin lirasını arkadaşı Ahmet D.'nin kendisine verdiğini ancak borcu olduğu için bu parayı aldığını belirtti.
'BEN DEDEKTİF TUTTUM'
İ. Ö. ise ifadesinde, Ahmet Ç.'nin boşanmadan önce kendisini aldattığını, onunla ilgili bilgilerin yer aldığı kâğıdı bir dedektife verdiğini ve kâğıdın başka birinin eline nasıl geçtiğini bilmediğini beyan etti. İ. Ö. kiralık katil tuttuğunu inkar etti. Şüpheliler hakkında 'Tasarlayarak Öldürmeye Teşebbüs' suçlaması kapsamında hapis cezası talep edildi.
DURUŞMADA BAYGINLIK GEÇİRDİ
İstanbul Ağır Ceza Mahkemesinde yapılan yargılama kapsamında ifadesine başvurulan İlknur Ö. İfade verdiği sırada baygınlık geçirdi. Genç kadın ifadesinde, eski eşi olan Ahmet'in vurulması olayını arkadaşından öğrendiğini, müşteki Ahmet 'in bilgilerinin yazılı olan kâğıdı kendisinin yazdığını, yazının kendisine ait olduğunu, müşteki Ahmet Ç. ile boşanmadan önce kendisini aldatmış olduğu için bu kâğıdı dedektife verdiğini, ancak eski eşinin öldürmesi için kimseye para vermediğini ileri sürdü. Diğer şüpheli Ahmet D. de şüpheli İlknur'u kendi eşinden dolayı tanıdığını, şüpheli Mehmet Emin M.'nin tekstil işinde kullanmak için İlknur'dan para aldığını, kendisinin de para alışverişinde aracı olduğunu söyleyerek suçlamayı reddetti.
MAHKEME CEZA YAĞDIRDI
Mahkeme, yapılan yargılama sonrası İlknur Ö. Ve eyleme yardım eden Ahmet D., müebbet hapse mahkum edildi. İlknur Ö., eylemin teşebbüs aşamasında kalan dolayı ve iyi hal indiriminden
faydalanarak 7 yıl 6 ay hapse mahkum edilirken, Ahmet D., eyleme yardım sıfatında kaldığı için 3 yıl 9 ay hapse mahkum edildi.
Atakan Irmak/SABAH
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