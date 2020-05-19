19 Mayıs 2020, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri Karantina bölgesinden kaçmaya çalıştılar! Bariyerleri aşan 2 genç böyle yakalandı

Karantina bölgesinden kaçmaya çalıştılar! Bariyerleri aşan 2 genç böyle yakalandı

'da, karantina bölgesinde, bariyerlerin üzerinden atlayarak kaçmaya çalışan 2 kişi, polis tarafından yakalandı. O anlar anbean kameralara yansıdı.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 19.05.2020 Güncelleme Tarihi: 19.05.2020
ABONE OL
BARİYERLERİ AŞAN 2 GENÇ BÖYLE YAKALANDI

Olay, saat 17.00 sıralarında Muratpaşa ilçesi Yeşildere Mahallesi'nde meydana geldi. Koronavirüs tedbirleri kapsamında Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla karantinaya alınan Yeşildere ve Gebizli mahallelerinin bazı bölümlerine giriş çıkış yasaklandı.

DİĞER YAŞAM HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    ANA SAYFA