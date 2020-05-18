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Kırıkkale'de göçük ihbarı yanlış anlaşıldı, tüm köylü ve ekipler ayağa kalktı

'de çıkartma çalışması esnasında bir köylü dizlerine kadar toprak altında kaldı. Olayın '' olarak ihbar edilmesi sonrasında köye çok sayıda ekip sevk edilse de durumun çok farklı olduğu anlaşıldı.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 18.05.2020 Güncelleme Tarihi: 18.05.2020
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'nin Yahşihan ilçesine bağlı Keçili köyünde, bir arazi üzerinde kepçe ile çıkarma çalışması sırasında 62 yaşındaki 'in üzerine toprak parçaları düştü. Diz hizasına kadar kayan toprağın altında kalan Dönmez'i çevredeki vatandaşlar hemen bir olumsuzluk yaşanmadan bulunduğu yerden çıkardı.

Kırıkkale'de göçük ihbarı yanlış anlaşıldı, tüm köylü ve ekipler ayağa kalktı KIRIKKALE'DE GÖÇÜK İHBARI YANLIŞ ANLAŞILDI, TÜM KÖYLÜ VE EKİPLER AYAĞA KALKTI

EKİPLER SEVK EDİLDİ

Burada bulunan vatandaşlar, ikinci bir ya da toprak kayması tehlikesine karşı ve şahsın sağlık durumu için olayı 112'ye bildirdi. Yapılan ihbarda altında birden fazla kişi kalındığı zannedilince olay yerine kısa sürede çok sayıda , ve jandarma ekipleri sevk edildi. Hemen köye gelen ekipler, durumun farklı olduğunu anlayınca derin bir nefes alarak geri döndü. Sağlık görevlileri de toprakta bir süre sıkışan Dönmez'in burada ayakta tedavisini yaptı.

"GÖÇÜK BİR DAHA GELİR DİYE KORKTUK"

Arazide su çıkartmaya çalıştıklarını ifade eden Yılmaz Dönmez, "Su çıktı, alta kepçe ile indim. Çıkarken göçük dizlerime kadar geldi. Göçük bir daha gelir diye korktuk. Tekrar ikinci bir göçük gelir diye panik yaptılar. Öyle bir ağrım falan yok. Ağrım sızım yok dedim" ifadelerini kullandı.

"AYAKTA TEDAVİ EDİLDİ"

Zafer Doluca da, "Kanalın kenarında duruyordu. O oynak toprağın altında kaldı. Aslında bu kadar ambulansın, itfaiyenin, jandarmanın gerek yoktu. O da ayakta tedavi edildi" şeklinde konuştu.

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