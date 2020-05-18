Salgını kontrol altına almak neden zor?
Tüm dünyada binlerce insanın hayatına neden olan salgın hastalık koronavirüsü kontrol altına almak neden zor? Bilim insanları tarafından yapılan araştırmada virüsün enfeksiyon zinciri analiz edildi. Alınan sonuçlar salgını kontrol altına almanın neden bu kadar zor olduğunu ortaya koydu.
İngiltere'de yayınlanan saygın tıp dergisi The Lancet'in son sayısında yayınlanan bir araştırma Covid -19'un semptomlar görülmeden ya da semptomlar görülür görülmez çok bulaşıcı olabildiğini gösterdi.
Bilim adamları bu durumun sağlık tedbirleri için büyük bir zorluk oluşturduğunu belirtiyor. Zira ortalama 4 gün olan kuluçka döneminin çok kısa olduğu belirtiliyor. Araştırmanın yazarları "Covid-19'u küresel olarak kontrol altına almayı başarmanın çok zor olabileceğine" dikkat çekiyor.
WEBASTO VAKALARININ DETAYLI İNCELEMESİ
Bavyera Sağlık ve Gıda Güvenliği Dairesi'nden Merle Böhme, Robert Koch Enstitüsü'nden Udo Buchholz ve Berlin Charité Hastanesi'nden Victor Corman Münih kenti civarındaki Webasto otomotiv yedek parça şirketinde Almanya'da ilk tespit edilen corona virüs vakalarını inceledi. Almanya'da sıfır numaralı hasta Webasto'yu ziyaret eden bir Çinliydi.
16 VAKADAN EN AZ BİRİ SEMPTOMLARI GÖSTERMEDEN VİRÜSÜ BULAŞTIRDI
Araştırmaya göre virüs bulaşan kişiden hastalığı kapan 16 vakadan en az biri semptomları göstermeden virüsü bulaştırdı. Bunun beş vakada daha söz konusu olduğu belirtildi.
En az dört vakada ise virüs bulaşan kişinin semptomların başladığı gün hastalığı diğer insanlara bulaştırdığı tespit edildi. Bu zaman diliminde beş vakanın daha olduğu belirtildi.
Kuluçka döneminin çok kısa olduğu ve testlerde negatif sonuç çıkabildiği belirtilen araştırmada, salgını küresel anlamda uzun dönemli olarak kontrol altına almayı başarmanın zor olduğu belirtildi.
"BU SALGINI KONTROL ALTINA ALMA KONUSUNDAKİ EN BÜYÜK ENGEL"
Köln Üniversitesi Hastanesi'nden araştırmacılar The Lancet'de bu araştırmanın sonuçlarını destekleyen bir değerlendirme yazdılar. Değerlendirmede "Bu semptomlar görülmeden yayılanların toplam vakaların yarısına kadarını oluşturduğu tahmini ile örtüşüyor. Bu salgını kontrol altına alma konusundaki en büyük engel" denildi.
"TEMAS TAKİP UYGULAMASI ACİLEN GEREKİYOR"
Büyük bir yayılma durumunda geleneksel temas takibinin yeterli olmayacağını belirten Kölnlü uzmanlar bu nedenle "salgını etkili bir şekilde kontrol etmek için" temas takibi uygulamaları gibi yeni teknolojilerin acilen gerekli olduğuna dikkat çekiyor.
Londra'daki Hijyen ve Tropik Tıp Okulu'ndan Annelies Wilder-Smith yaptığı bir değerlendirmede "Araştırma temas takibi ve temas edilenlerin karantinaya alınmasıyla iletim zincirinin takibinin önemini ortaya koyuyor" dedi ve temas takibini kullanan bütün ülkelerin yeni vaka sayısını azalttığını belirtti. Wilder-Smith Güney Kore, Tayvan, Hong Kong, Tayland, Vietnam ve Singapur'un temas takibi için gereken kaynak ve teknolojiyi sağlayarak başarılı olan ülkeler olduğunu belirtti.
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