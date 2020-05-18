Hayvan pazarlarındaki gizli çekim kan dondurdu! Corona virüs...

Her geçen gün can almaya devam eden ve tüm dünyaya yayılan koronavirüsünün sıfır noktası kabul edilen hayvan pazarlarından yeni görüntüler sosyal medyaya bomba gibi düştü. Uluslararası hayvan hakları derneği PETA, gizli çekim yaptığı hayvan pazarlarındaki içler acısı durumu sosyal medya hesaplarında yayınladı.

Giriş Tarihi: 18.05.2020 08:42 Güncelleme Tarihi: 18.05.2020 08:46 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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