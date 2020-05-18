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Hayvan pazarlarındaki gizli çekim kan dondurdu! Corona virüs...

Her geçen gün can almaya devam eden ve tüm dünyaya yayılan koronavirüsünün sıfır noktası kabul edilen hayvan pazarlarından yeni görüntüler sosyal medyaya bomba gibi düştü. Uluslararası hayvan hakları derneği PETA, gizli çekim yaptığı hayvan pazarlarındaki içler acısı durumu sosyal medya hesaplarında yayınladı.

Giriş Tarihi: 18.05.2020 08:42 Güncelleme Tarihi: 18.05.2020 08:46
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Hayvan pazarlarındaki gizli çekim kan dondurdu! Corona virüs...

Uluslararası hayvan hakları derneği PETA, Kamboçya, Endonezya, Filipinler, Tayland, Vietnam ve Çin'deki hayvan pazarlarına sızarak içler acısı durumu görüntüledi.

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Hayvan pazarlarındaki gizli çekim kan dondurdu! Corona virüs...

Görüntülerde, küçücük kafesler içindeki canlı hayvanların yanı sıra, derisi yüzülmüş köpekler, kazlar, tavuklar, balıklar, yarasalar ve maymunlar yer aldı.

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Hayvan pazarlarındaki gizli çekim kan dondurdu! Corona virüs...

Görüntüler, müşteri kılığında hayvan pazarlarına sızan, hayvan hakları örgütü PETA'dan araştırmacılar tarafından kaydedildi.

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Hayvan pazarlarındaki gizli çekim kan dondurdu! Corona virüs...

Filipinler'de parmak arası terlik giyen işçilerin kan gölüne dönmüş yerlerde yürüdüğü ve çıplak elleriyle domuz ve kuşların kafalarını kestikleri görüldü.

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Hayvan pazarlarındaki gizli çekim kan dondurdu! Corona virüs...

Vietnam'da, köpeklerin pişirilmiş kafaları ve diğer vücut kısımları canlı hayvanların yakınındaki bir tezgahın üzerine yığılmış halde görülüyor.