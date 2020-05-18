İstanbul’da feci kaza! Yan yatan araçtaki yaralıya ekipler hemen müdahale etti
Beylikdüzü’nda saat 09.45 sıralarında Haramidere Mevkii'nde yan yolda kontrolden çıkan kamyonet takla attı. Yan duran araçtaki sürücü itfaiye ve sağlık ekiplerince kurtarıldı.
Avcılar'dan Beylikdüzü yönüne giden gıda kamyonu henüz bilinmeyen bir nedenle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla attı.
KURTARILMAYI BEKLEDİ
Yan duran araçta sürücünün yanındaki kişi kendi çabaları ile araçtan çıkmayı başarırken sürücü Uğur Alarçin kurtarılmayı bekledi.
ÖN CAM KIRILDI
Gelen itfaiye ve 112 ekipleri polislerin de yardımıyla yaralı araçtan ön cam kırılarak çıkarılabildi. Yaralı sürücü ambulansla hastaneye sevk edildi. Polisin kaza ile ilgili incelemeleri devam ediyor.
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