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İstanbul’da feci kaza! Yan yatan araçtaki yaralıya ekipler hemen müdahale etti

’nda saat 09.45 sıralarında Haramidere Mevkii'nde yan yolda kontrolden çıkan kamyonet takla attı. Yan duran araçtaki sürücü itfaiye ve sağlık ekiplerince kurtarıldı.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 18.05.2020 Güncelleme Tarihi: 18.05.2020
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FECİ KAZA! TAM O AN...

Avcılar'dan yönüne giden gıda kamyonu henüz bilinmeyen bir nedenle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla attı.

İstanbul’da feci kaza! Yan yatan araçtaki yaralıya ekipler hemen müdahale etti İSTANBUL’DA FECİ KAZA! YAN YATAN ARAÇTAKİ YARALIYA EKİPLER HEMEN MÜDAHALE ETTİ

KURTARILMAYI BEKLEDİ

Yan duran araçta sürücünün yanındaki kişi kendi çabaları ile araçtan çıkmayı başarırken sürücü Uğur Alarçin kurtarılmayı bekledi.

ÖN CAM KIRILDI

Gelen itfaiye ve 112 ekipleri polislerin de yardımıyla yaralı araçtan ön cam kırılarak çıkarılabildi. Yaralı sürücü ambulansla hastaneye sevk edildi. Polisin ile ilgili incelemeleri devam ediyor.

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