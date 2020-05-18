Polisin ceza kestiği kadından gazeteciye tehdit: Annem medya danışmanı, senin peşini bırakmayacağım

İçişleri Bakanlığınca yeni tip korona virüsten (Covid-19) korunma tedbirleri kapsamında yurt genelinde park, bahçe, ormanlık, sahil bantları gibi alanlarda yürüyüş, spor yapmak ve bulunmak yasaklanmış, bununla birlikte 15 ilde hafta sonları sokağa çıkma kısıtlaması uygulanmaya başlanmıştı. Ancak dün Şişli'de bir grup vatandaşın kısıtlamaya rağmen bir parka girdiği ve evcil hayvanlarını burada gezdirdiği görüldü.