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Polisin ceza kestiği kadından gazeteciye tehdit: Annem medya danışmanı, senin peşini bırakmayacağım

Şişli'de kısıtlamaya rağmen parka giden ve maske takmayan kadın, kendisini görüntüleyen gazeteciyi, " medya danışmanı, senin peşini bırakmayacağım" diyerek tehdit etti. Kısıtlamaya aykırı hareket eden genç kadına polis ekiplerince 3 bin 150 TL ceza kesildi.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 18.05.2020 Güncelleme Tarihi: 18.05.2020
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İŞTE TEHDİT ANLARI: PEŞİNİ BIRAKMAYACAĞIM!

yeni tip virüsten (Covid-19) korunma tedbirleri kapsamında yurt genelinde park, bahçe, ormanlık, sahil bantları gibi alanlarda yürüyüş, spor yapmak ve bulunmak yasaklanmış, bununla birlikte 15 ilde hafta sonları sokağa çıkma kısıtlaması uygulanmaya başlanmıştı. Ancak dün Şişli'de bir grup vatandaşın kısıtlamaya rağmen bir parka girdiği ve evcil hayvanlarını burada gezdirdiği görüldü.

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