18 Mayıs 2020, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri Kendini polis olarak tanıtıp 16 vatandaşı gasp etti

Kendini polis olarak tanıtıp 16 vatandaşı gasp etti

Bağcılar'da kendini polis olarak tanıtıp gasp yaptığı öne sürülen şüpheli yakalandı. uyruklu 18 yaşındaki Bilal K., tutuklanırken diğer 5 şüpheli hakkında sınır dışı edilme işlemleri başlatıldı.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 18.05.2020
ABONE OL
KENDİNİ POLİS OLARAK TANITIP 16 VATANDAŞI GASP ETTİ

Bağcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyruklu Muhammed A. (18) ve Muhammed N'nin (22) kendini polis olarak tanıtan şüpheli tarafından cep telefonu ve 500 lirasının gasp edilmesi olayına ilişkin çalışma başlattı.

Güvenlik kameralarından şüphelinin girdiği ikameti belirleyen polis, içerideki Pakistan uyruklu 14 kişinin de aynı zanlı, zanlılarca eve zorla girilerek cep telefonlarının gasp edildiğini tespit etti.

Esenler'de metruk bir binada oldukları anlaşılan 1'i 5'i Pakistan uyruklu 6 zanlı yakalanırken, gözaltına alınan şüphelilerden Pakistan uyruklu Bilal K. (18) gasp edilen kişilerce teşhis edildi.

TUTUKLANDI

Adreste yakalanan yabancı uyruklu 5 kişi ise Bilal K tarafından "ucuz telefon var" diyerek çağrıldıklarını ve 900 lira karşılığında 4 telefon satın aldıklarını savundu.

Bilal K. tutuklanırken diğer 5 şüpheli hakkında sınır dışı edilme işlemleri başlatıldı.

DİĞER YAŞAM HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    ANA SAYFA