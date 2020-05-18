18 Mayıs 2020, Pazartesi
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Meteoroloji'den son dakika hava durumu açıklaması! Yeni uyarı geldi | 18 Mayıs 2020 hava durumu

2020 Pazartesi günü için 'den son dakika uyarısı geldi. Ülkemiz genelinde yağış beklenmiyor. Karadeniz kıyı kesimleri hariç yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Vatandaşların internette aradığı 'da hava nasıl olacak? 'da hava nasıl olacak? 'de hava nasıl olacak? Bugün hava nasıl olacak? sorularının cevabı haberin detayında. İşte 18 Mayıs 2020 Pazartesi hava durumu tahminleri...

YAŞAM
Giriş Tarihi: 18.05.2020
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METEOROLOJİ'DEN YENİ UYARI GELDİ!

Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinde yağış beklenmiyor. Kuzeydoğu kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde Marmara'nın kuzey kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: Karadeniz kıyı kesimleri hariç yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

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