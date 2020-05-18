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İstanbul’da “Yok artık” dedirten olay! 13 kişi yasağı çiğneyip topluca gezdi

ilçesinde ihlal eden 13 kişilik arkadaş grubu polise yakalandı. Topluca gezen, sosyal mesafe kuralını hiçe sayan kişilerden sadece birinin taktığı görüldü. Bu kadarına da pes dedirten olayda kişilerin her birine 3 bin 150 lira para cezası kesildi.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 18.05.2020 Güncelleme Tarihi: 18.05.2020
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YOK ARTIK! POLİS TEK TEK DİZDİ

Tüm dünyanın canla başla mücadele ettiği salgını nedeniyle uygulanan hiçe sayan 13 kişilik arkadaş grubu Tarlabaşı Bulvarı üzerinde toplu halde gezerken polis ekipleri tarafından yakalandı.

İstanbul’da “Yok artık” dedirten olay! 13 kişi yasağı çiğneyip topluca gezdi İSTANBUL’DA “YOK ARTIK” DEDİRTEN OLAY! 13 KİŞİ YASAĞI ÇİĞNEYİP TOPLUCA GEZDİ

1 KİŞİ MASKE TAKIYORDU

Sokağa çıkma yasağını ihlal eden ve topluca gezerek sosyal mesafe kuralına da uymayan kişilerden sadece bir tanesinin taktığı görüldü.

GBT SORGULARI YAPILDI

Güvenlik Büro ve Yunus ekipleri tarafından durdurulan 13 kişiye üst araması yapılıp GBT sorgusu yapıldı.

CEZA KESİLDİ

Her birine 3 bin 150 lira para cezası kesilen kişiler daha sonra ikişer üçer olarak ayrı yönlere gönderildi.

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