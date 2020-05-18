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İstanbul trafiğine koronavirüs denetimi! Tam 207 noktada...

önlemlerinde sokağa çıkma yasağı kapsamında ekiplerinin, 'da kurulan 207 ayrı noktada sürdürdüğü denetimler sürüyor. Trafik Komuta Merkezi'nde ise İstanbul 2500'ü aşkın kamerayla takip ediliyor. Komuta Merkezi'ndeki ekip sahadaki polislerle yaka kameralarıyla anlık olarak bağlanabiliyor.

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Giriş Tarihi: 18.05.2020 Güncelleme Tarihi: 18.05.2020
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İSTANBUL TRAFİĞİNE KORONAVİRÜS DENETİMİ! TAM 207 NOKTADA...

İstanbul Emniyet Müdürlüğüne bağlı trafik polisleri, koronavirüse karşı alınan önlemler kapsamında verilen sokağa çıkma yasağına ilişkin İstanbul'da 207 ayrı noktada denetimlerini sürdürüyor. Bu denetimler 15 Temmuz Şehitler Köprüsü İstanbul Trafik Denetleme Şubesi'nde yer alan Trafik Komuta Merkez'inden kameralarla da 24 saat anlık takip ediliyor. Merkezde görevli ekipler, sahada yapılan uygulamalara görevli polislere yaka kameraları ile anlık olarak bağlanıp izleyebiliyor, ihtiyaç olduğunda ise müdahale edebiliyor. Gerekli durumlarda ise merkezde bulunan ekipler, sahadaki bölgelere intikal ediyorlar.

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