İstanbul trafiğine koronavirüs denetimi! Tam 207 noktada...

İstanbul Emniyet Müdürlüğüne bağlı trafik polisleri, koronavirüse karşı alınan önlemler kapsamında verilen sokağa çıkma yasağına ilişkin İstanbul'da 207 ayrı noktada denetimlerini sürdürüyor. Bu denetimler 15 Temmuz Şehitler Köprüsü İstanbul Trafik Denetleme Şubesi'nde yer alan Trafik Komuta Merkez'inden kameralarla da 24 saat anlık takip ediliyor. Merkezde görevli ekipler, sahada yapılan uygulamalara görevli polislere yaka kameraları ile anlık olarak bağlanıp izleyebiliyor, ihtiyaç olduğunda ise müdahale edebiliyor. Gerekli durumlarda ise merkezde bulunan ekipler, sahadaki bölgelere intikal ediyorlar.