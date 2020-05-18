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İş yeri önündeki 2 metrelik yılanı belediye ekibi yakaladı

'da son 75 yılın en sıcak Mayıs ayı yaşanırken, İznik ilçesinde sıcaklarla birlikte yılanlar da ortaya çıkmaya başladı. Dükkanının önünde dev bir yılan gören vatandaş hayatının şokunu yaşadı.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 18.05.2020 Güncelleme Tarihi: 18.05.2020
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İŞ YERİ ÖNÜNDEKİ 2 METRELİK YILANI BELEDİYE EKİBİ YAKALADI

1945 yılında 37 derece en yüksek sıcaklık olarak kayıtlara geçmişti. Ancak dün 38 derece ile mayıs ayında 75 yıl aradan sonra rekora ulaştı.

İş yeri önündeki 2 metrelik yılanı belediye ekibi yakaladı İŞ YERİ ÖNÜNDEKİ 2 METRELİK YILANI BELEDİYE EKİBİ YAKALADI

2 METRE UZUNLUĞUNDA

İznik ilçesinde de yılanlar sıcakla birlikte yuvalarından çıktı. İlçede ambalaj işi ile uğraşan 36 yaşındaki İsa Demirci'yi arayan vatandaşlar dükkanının önünde yılan olduğunu söyledi. Aşırı sıcaklardan dolayı yuvasından çıkan yaklaşık 2 metrelik yılan, kürek ile bölgeden uzaklaştırılabildi.

Dükkanına müşteri yerine yılan geldiğini ifade eden İsa Demirci, "Ufak bir yılan zannettim. Kalınlığını ve uzunluğunu görünce şoke oldum. Zarar vermedik, bölgeden uzaklaştırdım. Havalar çok sıcak herkes dikkat etsin" dedi.

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