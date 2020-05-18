Çanakkale’de eşini 2 ay takip edip öldüren cani koca: Aldattığından şüphelendim
Çanakkale'de ayrılmak üzere olduğu eşi tarafından 2 ay boyunca takip edilen kadın, kızının gözü önünde öldürüldü. Sabah’tan Atakan Irmak’ın haberine göre; cinayetin ardından jandarmayı arayarak teslim olan cani koca ifadesinde “Bir akrabamızla aldattığını düşündüm.” dedi.
Çanakkale'de bulunan Kurşunlu köyünde yaşayan 2 çocuk annesi Fatma K. (44), gece vardiyası çıkışında yolunu kesen boşanma aşamasındaki eşi Aydın K. tarafından kızının gözü önünde bıçaklanarak öldürüldü. Olay, geçtiğimiz günlerde gece 02.40 sıralarında meydana geldi. İki çocuk annesi Fatma K., 19 yaşındaki kızıyla birlikte çalıştığı fabrikanın gece vardiyasından çıkarak, servis aracıyla Kurşunlu köyündeki annesinin evine gitti.
KIZININ ÖNÜNDE ANNESİNİ KATLETTİ
Evin bulunduğu sokakta bekleyen boşanma aşamasındaki eşi Aydın K., Fatma K. ile kızının önünü keserek tartışmaya başladı. Bu sırada belinden bıçak çıkaran Aydın K., kızının engellemeye çalışmasına rağmen eşi Fatma K.'ya saldırdı. Genç kız korkuya kapılarak yardım için akrabalarına koşarken, Aydın K. ise olay yerinden kaçtı.
JANDARMAYA TESLİM OLDU
Çevredekilerin ve kızının ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. kalbinden ve karnından yaralanan Fatma K., olay yerine gelen ambulansla tedaviye alındığı hastanede hayatını kaybetti. Cani koca Aydın K. ise jandarma ekiplerini arayarak işlediği cinayeti anlatıp teslim oldu.
ALDATTIĞINI DÜŞÜNDÜĞÜ İÇİN ÖLDÜRMÜŞ
Jandarma tarafından gözaltına alınan Aydın K., jandarma güçleri tarafından alınan ifadesinin ardından Çanakkale adliyesine getirildi. Çıkarıldığı nöbetçi Sulh Ceza Mahkemesi'nde ifade veren Aydın K., Fatma K. ve 2 çocuğu ile birlikte 6 ay birlikte yaşadıklarını bir süre sonra eşinin kendisini aldattığından şüphelendiğini anlattı.
Son zamanlarda eşi Fatma K.'nın bir akrabası ile ilişki yaşadığı duyumları aldığını söyleyen Aydın K., önce söz konusu akrabayı arayıp bilgi aldığını daha sonra gerçekleri öğrenmek için Çanakkale'ye geldiğini söyledi.
SABIKALI ÇIKTI
Aydın K., eşi Fatma K. ile daha öncede sık sık tartışmalar yaşadığını bu nedenle hakkında açılmış davalar olduğunu ve son olarak da şiddetli geçimsizlik nedeniyle eşi Fatma K.'nın kendisinden ayrılmak için boşanma davası açtığı ancak genç kadının çocukları için davadan vazgeçerek tekrar barıştıkları ortaya çıktı.
2 AY BOYUNCA TAKİP ETTİ
Aydın K., Çanakkale'ye gelerek yaklaşık 2 ay ablasının yanında kalarak, 2 ay boyunca eşini ve kızını takibe alarak kimlerle neler yaptıklarını öğrendiğini, olay günü ise önce alkol aldığını daha sonra eşinin karşısına çıkarak tartışmaya başladıklarını anlattı. Bir süre sonra öfkelenince kendisini kaybederek Fatma K.'yı öldürdüğünü belirten cani koca Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Aydın K. hakkında Çanakkale Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 'Eşini Kasten Öldürmek' suçu kapsamında soruşturma başlattı. (Atakan Irmak/Sabah)
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