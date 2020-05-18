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Eskişehir’de canlı yayında kedisini döven şahıs yakalandı

’de canlı yayın yaptığı sırada kedisini döverek fırlatan 32 yaşındaki uyruklu , hayvanseverlerin ihbarı üzerine evinde yakalanarak gözaltına alındı.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 18.05.2020 Güncelleme Tarihi: 18.05.2020
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CANLI YAYINDA DEHŞET! EVİNDE YAKALANDI

'in Tepebaşı ilçesine bağlı Eskibağlar Mahallesi'nde oturan uyruklu , sosyal paylaşım sitesi Facebook üzerinden canlı yayın yaparken evde baktığı kedisini döverek koltuğa fırlattı.

Eskişehir’de canlı yayında kedisini döven şahıs yakalandı ESKİŞEHİR’DE CANLI YAYINDA KEDİSİNİ DÖVEN ŞAHIS YAKALANDI

EVİNDE YAKALANDI

Hayvanseverler yayının ardından görüntüleri Eskişehir Hayvanları Koruma Derneği'ne ulaştırdı. Dernek başkanı Av. , İran uyruklu Pooya Sedighi hakkında Eskişehir Emniyet Müdürlüğü'ne ihbarda bulundu. Başlatılan soruşturma kapsamında evinde gözaltına alınan Pooya Sedighi, işlemleri için Odunpazarı 'ne götürüldü.

"KEDİ ARTIK GÜVENDE"

Görüntüler, paylaşılmasının ardından büyük tepki gördü. Eskişehir Hayvanları Koruma Derneği Başkanı Gülçin Yapıcı, kedinin kurtarıldığını ifade ederek, ''Kedimizin bacağında çatlağı varmış. Kedinin tedavisini de yaptırmışlar ve şükür artık güvende. Dernek olarak da şikayette bulunduk. Eskişehir Emniyet Müdürlüğü kişiyi yakaladı ve adli işlemlere başlandı. Gene de başka canların da zarar görmemesi adına lütfen bu kişiye duyarlı karşı olalım. Sahipsiz bir canı daha alıp, şiddete maruz bırakmasın'' dedi.

MASAYI YUMRUKLUYOR

Canlı yayın sırasında kaydedilen görüntülerde İran uyruklu Pooya Sedighi'nin kedisini döverek koltuğun üzerine fırlattığı, daha sonra arkadaşlarıyla sohbet ettiği esnada ise masayı yumrukladığı görülüyor.

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