18 Mayıs 2020, Pazartesi
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Son dakika: 5 il için uyardı! 'Vaka sayılarında 3-4 kat artış görebiliriz' dedi Kırım Kongo tehlikesi yeniden hortladı

Son dakika haberi; Sıcak havanın etkisiyle kenelerin 1,5 ay erken ortaya çıktığını belirten Prof. Dr. "Bu yıl başlangıçta olmamıza rağmen hasta sayısında 35'i gördük. Eğer mücadele yapmazsak çok ciddi rakamları görebiliriz. Yani geçen yılki 122 rakamının 3-4 katını görebiliriz." dedi ve 5 il için uyardı.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 18.05.2020 Güncelleme Tarihi: 18.05.2020
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5 İL İÇİN UYARDI! 'VAKA SAYILARINDA 3-4 KAT ARTIŞ GÖREBİLİRİZ'

Dekanı Prof. Dr. , kenelerin sıcak havanın etkisiyle bu yıl yaklaşık 1,5 ay önce görülmesinin Kanamalı Ateşi () hastası sayısını artırdığını belirtti.

Çetin, yaptığı açıklamada, KKKA'nın keneden insanlara geçen bir hastalık olduğunu anımsattı.

5 İL İÇİN UYARDI

İçinde bulunulan dönemin zoonoz hastalıklarla uğraşma çağı haline geldiğini vurgulayan Çetin, KKKA'nın yaklaşık 25 yıldır Sivas, Tokat, Erzincan, Yozgat ve Giresun çevrelerinde görülen bir hastalık olduğunu belirtti.

Çetin, KKKA'yla mücadelede Sivas'ta gerekli tedbirleri almaya başladıklarını belirterek "Çevremizdeki , ve tarafında hem kene popülasyonunda hem de vaka sayısında ciddi bir artış olduğunu biliyoruz." diye konuştu.

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