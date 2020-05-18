Son dakika: 5 il için uyardı! 'Vaka sayılarında 3-4 kat artış görebiliriz' dedi Kırım Kongo tehlikesi yeniden hortladı
Son dakika haberi; Sıcak havanın etkisiyle kenelerin 1,5 ay erken ortaya çıktığını belirten Prof. Dr. İlhan Çetin "Bu yıl başlangıçta olmamıza rağmen hasta sayısında 35'i gördük. Eğer mücadele yapmazsak çok ciddi rakamları görebiliriz. Yani geçen yılki 122 rakamının 3-4 katını görebiliriz." dedi ve 5 il için uyardı.
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İlhan Çetin, kenelerin sıcak havanın etkisiyle bu yıl yaklaşık 1,5 ay önce görülmesinin Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastası sayısını artırdığını belirtti.
Çetin, yaptığı açıklamada, KKKA'nın keneden insanlara geçen bir hastalık olduğunu anımsattı.
5 İL İÇİN UYARDI
İçinde bulunulan dönemin zoonoz hastalıklarla uğraşma çağı haline geldiğini vurgulayan Çetin, KKKA'nın yaklaşık 25 yıldır Sivas, Tokat, Erzincan, Yozgat ve Giresun çevrelerinde görülen bir hastalık olduğunu belirtti.
Çetin, KKKA'yla mücadelede Sivas'ta gerekli tedbirleri almaya başladıklarını belirterek "Çevremizdeki Tokat, Erzincan ve Giresun tarafında hem kene popülasyonunda hem de vaka sayısında ciddi bir artış olduğunu biliyoruz." diye konuştu.
DİĞER YAŞAM HABERLERİ
- 'Virüsten korunmak isterken aracınızı yakmayın'
- Sosyal mesafeli otel! Müşteriler gelmeye başladı
- Yürek yakan feryat! 'Sen ölemezsin anne'
- Canlı yayında dehşet! Evinde yakalandı
- Acı haber geldi! 6 gün sonra şehit düştü
- Bu iki kare Türkiye'den! 5 metre kar...
- Yunuslar İstanbul Boğazı'nda şov yaptı! İşte o görüntüler
- İftara davetsiz misafir! Cep telefonuyla böyle görüntülendi
- Rektör Ali Gür koronaya yakalandı
- WhatsApp kullananlar dikkat! Sakın kullanmayın...
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Bugünkü koronavirüs tablosu vaka sayısı ne kadar? 18 Mayıs corona virüsü kaç kişi öldü? İl il vaka sayısı...
- Açıköğretim final sınavı tarihleri açıklandı! 2020 ATA AÖF ve Anadolu Üniversitesi AÖF final sınavları ne zaman?
- Ev sahibi olmak isteyenler dikkat! Uygun fiyatlı evler satışta! TOKİ başvuruları kabul ediyor
- Son dakika: LM, Parliament, Marlboro sigara fiyatları ne kadar? Tekel sigara fiyat listesi yayımlandı
- Son dakika: ATA AÖF vize sınavı soruları ve cevapları yayımlandı! 2020 ATA AÖF online sınav sonuçları açıklandı mı?
- Altın fiyatları kritik seviyede! Gram altın, çeyrek altın yükselecek mi? 18 Mayıs altın fiyatları ne kadar?
- Son dakika: Şehirler arası yolculuk ne zaman başlayacak? İllere giriş-çıkış yasağı ne zaman kalkacak?
- Milyonlarca emekli bu habere kilitlendi! 2020 Temmuz zammı ne kadar olacak? SSK Bağkur emekli maaşı güncel liste
- 18 Mayıs bankalar açık mı? Bugün EFT yapılır mı? Bankalar saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor?
- Bugün kargolar açık mı, kapalı mı? 18 Mayıs'ta Yurtiçi, MNG, Aras, Sürat, PTT Kargo çalışıyor mu?
- Bugün marketler kaça kadar açık? 18 Mayıs sokağa çıkma yasağı A101, ŞOK, BİM, Migros çalışacak mı?
- Otobüs seferleri ne zaman başlayacak? Şehirler arası seyahat yasağı ne zaman kalkıyor? Yollar ne zaman açılacak?