Son dakika: 5 il için uyardı! 'Vaka sayılarında 3-4 kat artış görebiliriz' dedi Kırım Kongo tehlikesi yeniden hortladı

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İlhan Çetin, kenelerin sıcak havanın etkisiyle bu yıl yaklaşık 1,5 ay önce görülmesinin Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastası sayısını artırdığını belirtti.

Çetin, yaptığı açıklamada, KKKA'nın keneden insanlara geçen bir hastalık olduğunu anımsattı.

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İçinde bulunulan dönemin zoonoz hastalıklarla uğraşma çağı haline geldiğini vurgulayan Çetin, KKKA'nın yaklaşık 25 yıldır Sivas, Tokat, Erzincan, Yozgat ve Giresun çevrelerinde görülen bir hastalık olduğunu belirtti.

Çetin, KKKA'yla mücadelede Sivas'ta gerekli tedbirleri almaya başladıklarını belirterek "Çevremizdeki Tokat, Erzincan ve Giresun tarafında hem kene popülasyonunda hem de vaka sayısında ciddi bir artış olduğunu biliyoruz." diye konuştu.