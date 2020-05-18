Bakan Selçuk: 2019'da 17 bin çocuğumuzun ailesine dönüşünü sağladık
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk “Aile odaklı hizmetlere verdiğimiz öncelik neticesinde 2019 yılı içerisinde toplam 17 bin 273 çocuğumuzun ailesine dönüşünü sağladık.” dedi.
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'tan bir son dakika açıklaması geldi. Bakan Selçuk, 2019 yılında 17 bin çocuğun ailesine dönüşünü sağladıklarını ifade etti.
Bakan Zehra Zümrüt Selçuk, "Aile odaklı hizmetlere verdiğimiz öncelik neticesinde 2019 yılı içerisinde toplam 17 bin 273 çocuğumuzun ailesine dönüşünü sağladık." ifadelerini kullandı.
Ayrıntılar geliyor...
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