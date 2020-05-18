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Bayramda sokağa çıkma kısıtlaması olacak mı? Başkan Erdoğan açıkladı

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Giriş: 18.05.2020 20:57
Başkan Erdoğan, koronavirüsle mücadele tedbirleri ve normale dönüş süreci kapsamında yapılan kabine toplantısının ardından basının karşısına çıktı. Okullar ve camilerin ne zaman açılacağı hakkında bilgi veren Başkan Erdoğan, "Ramazan Bayramı'nda sokağa çıkma kısıtlaması olacak mı?" sorusuna da yanıt verdi.
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