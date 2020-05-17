17 Mayıs 2020, Pazar
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İntihar eden işçinin testi pozitif çıktı! Ailesi ve 120 iş arkadaşı karantinaya alındı

'in Erdemli ilçesinde 14 Mayıs'ta kendini asarak intihar eden mermer ocağı işçisi 43 yaşındaki Ümit K.'nin otopsisinde yapılan yeni tip testi pozitif çıktı. Ümit K.'nin ailesi ile iş yerinde çalışan 120 kişi, testi yapıldıktan sonra karantinaya alındı.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 17.05.2020 Güncelleme Tarihi: 17.05.2020
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İNTİHAR EDEN İŞÇİNİN TESTİ POZİTİF ÇIKTI! AİLESİ VE 120 İŞ ARKADAŞI KARANTİNAYA ALINDI

Olay, ilçedeki dağlık alanda 14 Mayıs'ta meydana geldi. Ağaca asılı halde erkek cesedi gören vatandaşlar durumu jandarmaya haber verdi.

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