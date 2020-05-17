İntihar eden işçinin testi pozitif çıktı! Ailesi ve 120 iş arkadaşı karantinaya alındı
Mersin'in Erdemli ilçesinde 14 Mayıs'ta kendini asarak intihar eden mermer ocağı işçisi 43 yaşındaki Ümit K.'nin otopsisinde yapılan yeni tip koronavirüs testi pozitif çıktı. Ümit K.'nin ailesi ile iş yerinde çalışan 120 kişi, corona virüs testi yapıldıktan sonra karantinaya alındı.
Olay, ilçedeki dağlık alanda 14 Mayıs'ta meydana geldi. Ağaca asılı halde erkek cesedi gören vatandaşlar durumu jandarmaya haber verdi.
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