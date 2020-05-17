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Sokak ortasında pompalı tüfekle dehşet saçtı! Tartışma kanlı bitti

’da, sokağa çıkma kısıtlamasına rağmen elinde tüfekle dışarda olan E.T., tartıştığı O.A.'yı vurarak, ağır yaraladı. Hastaneye kaldırılan O.A., yoğun bakımda tedaviye alınırken, E.T. ise gözaltı sonrası adliyeye sevk edildi. E.T. ile O.A.'nın tartışma anları, cep telefonu kamerasına yansıdı.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 17.05.2020 Güncelleme Tarihi: 17.05.2020
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SOKAK ORTASINDA POMPALI TÜFEKLE DEHŞET SAÇTI

Olay, dün akşam, Mudanya ilçesi Güzelyalı Eğitim Mahallesi Akasya Sokak'ta meydana geldi. Kentte sokağa çıkma kısıtlaması uygulanırken, elinde tüfekle dışarıda olan E.T. ile O.A. arasında, bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Hakaretler savuran E.T., tüfeğiyle ateş ederek, O.A.'yı ağır yaraladı. Kanlar içinde kalan O.A., evinin önünde yere yığılırken, komşular da sağlık ekiplerine haber verdi.

AĞIR YARALI OLARAK HASTANEYE KALDIRILDI

Kısa sürede olay yerine gelen sağlık görevlileri, ilk müdahalesinin ardından yaralıyı ambulansla Şehir Hastanesi'ne kaldırdı. O.A., ünitesinde tedaviye alındı.

Polis ekipleri ise E.T.'yi yakalayıp, gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından E.T., adliyeye sevk edildi.

E.T. ile O.A.'nın tartışma anları, çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Görüntülerde, tüfekli saldırganın etrafa tehditler savurduğu anlar yer aldı.

Sokak ortasında pompalı tüfekle dehşet saçtı! Tartışma kanlı bitti |Video SOKAK ORTASINDA POMPALI TÜFEKLE DEHŞET SAÇTI! TARTIŞMA KANLI BİTTİ |VİDEO

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