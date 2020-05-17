17 Mayıs 2020, Pazar
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Bursa'da bir evin bahçesinde el bombası bulundu

'nın İnegöl ilçesine bir kişi, evinin bahçesinde buldu. Paslandığı görülen ve patlamamış olduğu belirtilen bombanın imha edileceği öğrenildi.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 17.05.2020
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EVİNİN BAHÇESİNDE BULDU! HAYATININ ŞOKUNU YAŞADI

Çitli Mahallesi'nde ikamet eden Mehmet Öztürk, bahçesinde toprakla uğraştığı sırada el bombasını fark edince durumu jandarmaya bildirdi.

İMHA EDİLECEK

Bunun üzerine söz konusu bahçeye gelen jandarma ekipleri, eski yıllardan kaldığı tahmin edilen el bombasını muhafazaya aldı.

Paslandığı görülen ve patlamamış olduğu belirtilen bombanın imha edileceği öğrenildi.

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