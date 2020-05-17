Bursa'da bir evin bahçesinde el bombası bulundu
Bursa'nın İnegöl ilçesine bir kişi, evinin bahçesinde el bombası buldu. Paslandığı görülen ve patlamamış olduğu belirtilen bombanın imha edileceği öğrenildi.
Çitli Mahallesi'nde ikamet eden Mehmet Öztürk, bahçesinde toprakla uğraştığı sırada el bombasını fark edince durumu jandarmaya bildirdi.
İMHA EDİLECEK
Bunun üzerine söz konusu bahçeye gelen jandarma ekipleri, eski yıllardan kaldığı tahmin edilen el bombasını muhafazaya aldı.
Paslandığı görülen ve patlamamış olduğu belirtilen bombanın imha edileceği öğrenildi.
DİĞER YAŞAM HABERLERİ
- Yürekleri yakan kaza kamerada
- İntihar eden işçinin testi pozitif çıktı! Ailesi ve 120 iş arkadaşı karantinaya alındı
- İslam'a ve Hz Muhammed'e hakaret eden şahıs gözaltına alındı
- Bakan Soylu sahiplendiği köpeklerin fotoğraflarını paylaştı
- Otomobiline 40 yıldır gözü gibi bakıyor!
- Boğa saldırısına uğrayan kişi hayatını kaybetti
- Uzayda "slime" savaşı
- KKTC'de büyük yangın! Türkiye'den destek...
- Çocuğunun gözü önünde...
- Göl pelikanlar ile şenlendi
Daha Fazla Gör
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- ÖSYM son dakika: YKS sınav yerleri ne zaman açıklanacak? 2020 YKS üniversite sınavı ne zaman yapılacak?
- Bankaların bayram kredisi kampanyaları: ING, QNG Finansbank, Akbank, Garanti, İş Bankası bayram kredisi faiz oranları
- Son dakika: Askerlik terhis tarihi ne zaman? 2000/2 Mayıs celbi askerlik yerleri ne zaman belli olacak?
- Halk Bankası destek kredisi başvuru durumu sorgulama! Halkbank 6 ay ödemesiz 10.000 TL kredi başvuru nasıl yapılır?
- Son dakika: Denize girmek ne zaman serbest olacak? Muğla, İstanbul, Antalya'da denize girmek yasak mı?
- Son dakika! 3. faz 1000 TL sosyal yardım başvuru sonuçları sorgulama ekranı! 1000 TL pandemi parası nasıl alınır?
- THY resmen açıkladı! İç hatlar ve yurt dışı uçuşlar ne zaman açılacak? Uçak seferleri ne zaman başlıyor?
- Son dakika: Yarın sokağa çıkma yasağı var mı? 18-19 Mayıs sokağa çıkma yasağı olacak mı?
- Son dakika: Cezaevi görüşleri ne zaman açılacak? Koronavirüs nedeniyle cezaevlerinde görüş süresi uzatıldı
- Son dakika: Süper Lig ne zaman başlayacak? 2020 Süper Lig puan durumu ve maç sonuçları (26. hafta)
- Emekli maaşları ne zaman ödeniyor? 2020 SGK SSK Bağkur emekli maaşı ödeme tarihleri belli oldu!
- tarihiyolculuk.com: THY 19 Mayıs tarihi uçuş bileti nasıl alınır? TK1919 uçuşu hatıra bileti ücretli mi?