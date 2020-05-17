İstanbul Arnavutköy'de taciz iddiası sonrası çıkan kavga kamerada

Olay, Anadolu Mahallesi Hoca Ahmet Yesevi Caddesi üzerinde 23.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, Suriye uyruklu olduğu öne sürülen bazı kişiler, cadde üzerinde 7-8 yaşlarındaki bir kız çocuğunu taciz etti. Taciz edildiği iddia edilen kız çocuğu, olayı ailesine söyleyince aile fertleri sokağa çıkarak tacizde bulunduğu iddia edilen kişilerle kavga etmeye başladı. Kavga esnasında bölgede yaşayan bir vatandaşın aracı zarar gördü. Bunun üzerine kavgaya aracı zarar gören kişiyle akrabaları da karışınca taciz kavgası meydan savaşına dönüştü.

KAVGA KAMERAYA YANSIDI



Olayın duyulmasıyla çok sayıda vatandaş sokağa çıkma yasağına rağmen evlerin çıkarak sokağa indi. Yapılan ihbarla bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Polis ekipleri, kavga eden gurubu biber gazı sıkarak güçlükle yatıştırdı. Olayda bazı kişilerin gözaltına alınarak emniyete götürüldüğü öğrenildi. Yaşananlar, vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde bazı kişilerin, vatandaşlar tarafından dövüldüğü görülürken olayın duyulmasıyla çok sayıda vatandaş evlerinden çıkarak caddeye koştu. Polis ekipleri olayla ilgili incelemeleri devam ediyor.