Rus gelinlerden mesaj: Biz Türkiye'ye dönmek istiyoruz
Koronavirüs salgını nedeniyle Rusya'da mahsur kalan Rus gelinler ile Türkiye'de eğitim gören Rus öğrenciler, çektikleri video ile Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan yardım istedi. Rus gelinler ve öğrenciler videoda, "Türkiye'ye, eve dönmek istiyoruz. Bize çifte bayram sevinci yaşatın" dediler.
Corona virüs salgınının başlamasından önce gittikleri Rusya'da mahsur kalan Türkler ile evli Rus kadınlar ile Türkiye'de okuyan Rus öğrenciler, dönüş için kendilerine el uzatılmasını istiyor.
Rus gelinler ile Rus öğrenciler, çektikleri videoda Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan yardım istediler. Rus gelinler, Başkan Erdoğan'a hitaben yaptıkları konuşmada "Bize çifte bayram sevinci yaşatın" dediler.
Antalya'da okuyan Aisun Mamedova, "Ben üniversite öğrencisiyim. Eğitimim 15 Haziran'da başlayacak. O yüzden Türkiye'ye gitmek istiyorum, Antalya'ya" dedi.
"LÜTFEN HASRETİMİZİ SONA ERDİRİN"
Kucağındaki 3 aylık çocuğuyla yardım isteyen Aytan Asadov da, "Koronavirüs nedeniyle Rusya'da kaldık. Türkiye'ye, eve dönmek istiyoruz ama Türkiye bizi almıyor. Babamız kaldı Türkiye'de. Türkiye'den rica ediyorum, bize yardım edin. Eve dönmek istiyoruz ve çocuklarım da babalarını görmek istiyor" diye konuştu.
Dina adlı Rus gelin de Azra adlı çocuğuyla birlikte, "Biz Türkiye'den yardım bekliyoruz. Lütfen hasretimizi sona erdirin. Bize çifte bayram sevinci yaşatın. Cumhurbaşkanı'mız bizim sesimizi duysun. Çok rica ediyoruz ve çok teşekkür ederim" dedi.
DİĞER YAŞAM HABERLERİ
- Besle kargayı yarsın başını
- Yanarak 6. kattan düşen kadın hayatını kaybetti
- Çoşkun Sabah A Haber'de
- Pencereleri kapılarından büyük tek cami
- Faydaları saymakla bitmiyor
- Mevlite katılan 37 kişi koronavirüse yakalandı
- Taciz iddiası sonrası çıkan kavga kamerada
- Canavarları tek tek böyle avladılar
- 65 yaş üstü vatandaşlar yeniden sokaklarda
- Meteoroloji'den flaş açıklama! Son 75 yılın en sıcak mayıs ayı
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Son dakika: Yarın sokağa çıkma yasağı var mı? 18-19 Mayıs sokağa çıkma yasağı olacak mı?
- Son dakika: Cezaevi görüşleri ne zaman açılacak? Koronavirüs nedeniyle cezaevlerinde görüş süresi uzatıldı
- Son dakika: Süper Lig ne zaman başlayacak? 2020 Süper Lig puan durumu ve maç sonuçları (26. hafta)
- Emekli maaşları ne zaman ödeniyor? 2020 SGK SSK Bağkur emekli maaşı ödeme tarihleri belli oldu!
- tarihiyolculuk.com: THY 19 Mayıs tarihi uçuş bileti nasıl alınır? TK1919 uçuşu hatıra bileti ücretli mi?
- Bugün 65 yaş üstü sokağa çıkabilir mi? 65 yaş üstü sokağa çıkma izin saatleri kaç? | SON DAKİKA HABERLER
- Son dakika: Sigaraya yeni zam açıklandı! 2020 Philip Morris, BAT, JTI güncel sigara fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?
- Son dakika: Okulların açılış tarihi belli oldu! 1 Haziran'da okullar açılacak mı? Okullar ne zaman açılacak?
- Danimarka'da geleneksel olarak 25 yaşını geçip evlenmeyenlerin kafasından aşağı tarçın dökülürken 30 yaşını geçenlerin başından ne dökülür?
- 2017'de hangi şehirde, şehrin gelenekleri korumak amacıyla fast food ve kebap restoranlarının açılması yasaklandı?
- Hangisi Çanakkale Boğazı'na Osmanlı Devleti zamanında verilen adlardan biridir?
- Son dakika: 20 Mayıs'ta sokağa çıkma yasağı var mı? Sokağa çıkma yasağı ne zaman bitecek?