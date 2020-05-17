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Rus gelinlerden mesaj: Biz Türkiye'ye dönmek istiyoruz

salgını nedeniyle 'da mahsur kalan Rus gelinler ile 'de eğitim gören Rus öğrenciler, çektikleri video ile Başkan 'dan yardım istedi. Rus gelinler ve öğrenciler videoda, "Türkiye'ye, eve dönmek istiyoruz. Bize çifte bayram sevinci yaşatın" dediler.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 17.05.2020 Güncelleme Tarihi: 17.05.2020
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RUS GELİNLERDEN MESAJ: BİZ TÜRKİYE'YE DÖNMEK İSTİYORUZ

salgınının başlamasından önce gittikleri 'da mahsur kalan Türkler ile evli Rus kadınlar ile 'de okuyan Rus öğrenciler, dönüş için kendilerine el uzatılmasını istiyor.

Rus gelinlerden mesaj: Biz Türkiye'ye dönmek istiyoruz RUS GELİNLERDEN MESAJ: BİZ TÜRKİYE'YE DÖNMEK İSTİYORUZ

Rus gelinler ile Rus öğrenciler, çektikleri videoda Başkan 'dan yardım istediler. Rus gelinler, Başkan Erdoğan'a hitaben yaptıkları konuşmada "Bize çifte bayram sevinci yaşatın" dediler.

'da okuyan Aisun Mamedova, "Ben üniversite öğrencisiyim. Eğitimim 15 Haziran'da başlayacak. O yüzden Türkiye'ye gitmek istiyorum, Antalya'ya" dedi.

"LÜTFEN HASRETİMİZİ SONA ERDİRİN"

Kucağındaki 3 aylık çocuğuyla yardım isteyen Aytan Asadov da, "Koronavirüs nedeniyle Rusya'da kaldık. Türkiye'ye, eve dönmek istiyoruz ama Türkiye bizi almıyor. Babamız kaldı Türkiye'de. Türkiye'den rica ediyorum, bize yardım edin. Eve dönmek istiyoruz ve çocuklarım da babalarını görmek istiyor" diye konuştu.



Dina adlı Rus gelin de Azra adlı çocuğuyla birlikte, "Biz Türkiye'den yardım bekliyoruz. Lütfen hasretimizi sona erdirin. Bize çifte bayram sevinci yaşatın. Cumhurbaşkanı'mız bizim sesimizi duysun. Çok rica ediyoruz ve çok teşekkür ederim" dedi.

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