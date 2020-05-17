17 Mayıs 2020, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları İstanbul Arnavutköy'de taciz iddiası sonrası çıkan kavga kamerada | Video

İstanbul Arnavutköy'de taciz iddiası sonrası çıkan kavga kamerada | Video

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 17.05.2020 12:36
Arnavutköy'de 7-8 yaşlarındaki bir kız çocuğunu taciz ettiği iddia edilen yabancı uyruklu kişiler ile kızın ailesi arasında kavga çıktı. Kavgaya, olay esnasında aracı zarar gören vatandaş ve akrabaları da katılınca kavga meydan savaşına dönüştü. Polis, kavgayı güçlükle ayırdı. Olay, Anadolu Mahallesi Hoca Ahmet Yesevi Caddesi üzerinde 23.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, Suriye uyruklu olduğu öne sürülen bazı kişiler, cadde üzerinde 7-8 yaşlarındaki bir kız çocuğunu taciz etti. Taciz edildiği iddia edilen kız çocuğu, olayı ailesine söyleyince aile fertleri sokağa çıkarak tacizde bulunduğu iddia edilen kişilerle kavga etmeye başladı. Kavga esnasında bölgede yaşayan bir vatandaşın aracı zarar gördü. Bunun üzerine kavgaya aracı zarar gören kişiyle akrabaları da karışınca taciz kavgası meydan savaşına dönüştü.

KAVGA KAMERAYA YANSIDI

Olayın duyulmasıyla çok sayıda vatandaş sokağa çıkma yasağına rağmen evlerin çıkarak sokağa indi. Yapılan ihbarla bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Polis ekipleri, kavga eden gurubu biber gazı sıkarak güçlükle yatıştırdı. Olayda bazı kişilerin gözaltına alınarak emniyete götürüldüğü öğrenildi. Yaşananlar, vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde bazı kişilerin, vatandaşlar tarafından dövüldüğü görülürken olayın duyulmasıyla çok sayıda vatandaş evlerinden çıkarak caddeye koştu. Polis ekipleri olayla ilgili incelemeleri devam ediyor.

Rus gelinlerden mesaj: Biz Türkiye'ye dönmek istiyoruz
Rus gelinlerden mesaj: Biz Türkiye'ye dönmek istiyoruz
Canlı yayında uyardı: Başıma bir şey gelirse...
Canlı yayında uyardı: Başıma bir şey gelirse...
Meteoroloji'den flaş açıklama! Son 75 yılın en sıcak mayıs ayı
Meteoroloji'den flaş açıklama! Son 75 yılın en sıcak mayıs ayı
Pencereleri kapılarından büyük tek cami
Pencereleri kapılarından büyük tek cami
Taciz iddiası sonrası çıkan kavga kamerada
Taciz iddiası sonrası çıkan kavga kamerada
Kargadan drone saldırısı
Kargadan drone saldırısı
Çoşkun Sabah A Haber'de
Çoşkun Sabah A Haber'de
Yazlıkçılar akın etti! Kuşadası'na 5 günde 72 bin 660 araç giriş yaptı!
Yazlıkçılar akın etti! Kuşadası'na 5 günde 72 bin 660 araç giriş yaptı!
Dehşet anı kamerada! Dört yıl önce oğlunu...
Dehşet anı kamerada! Dört yıl önce oğlunu...
Bu görüntü Antalya'da çekildi!
Bu görüntü Antalya'da çekildi!
Metrelerce sürükledi! Dehşet kamerada
Metrelerce sürükledi! Dehşet kamerada
3 adımla il değiştiriyorlar!
3 adımla il değiştiriyorlar!
Daha Fazla Video Göster