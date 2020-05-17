17 Mayıs 2020, Pazar
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Bakan Soylu sahiplendiği sokak köpeklerinin fotoğraflarını paylaştı

, sahiplendiği sokak köpekleri "Bulut" ve "Duman"la çektirdiği fotoğrafları sosyal medya hesabından paylaştı. Soylu, konutunun bahçesinde, sahiplendiği iki sokak köpeğiyle çektirdiği fotoğrafları, "Sizi Bulut ve Duman'la tanıştırayım" notuyla Instagram hesabından paylaştı.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 17.05.2020 Güncelleme Tarihi: 17.05.2020
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BAKAN SOYLU SAHİPLENDİĞİ KÖPEKLERİN FOTOĞRAFLARINI PAYLAŞTI

, sahiplendiği sokak köpekleri "Bulut" ve "Duman"la çektirdiği fotoğrafları sosyal medya hesabından paylaştı.

"SİZİ BULUT VE DUMAN'LA TANIŞTIRAYIM"

Soylu, konutunun bahçesinde, sahiplendiği iki sokak köpeğiyle çektirdiği fotoğrafları, "Sizi Bulut ve Duman'la tanıştırayım" notuyla Instagram hesabından paylaştı.

Soylu'nun paylaşımı, takipçileri tarafından kısa sürede çok sayıda beğeni aldı.

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