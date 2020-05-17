Bakan Soylu sahiplendiği sokak köpeklerinin fotoğraflarını paylaştı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sahiplendiği sokak köpekleri "Bulut" ve "Duman"la çektirdiği fotoğrafları sosyal medya hesabından paylaştı.

"SİZİ BULUT VE DUMAN'LA TANIŞTIRAYIM"

Soylu, konutunun bahçesinde, sahiplendiği iki sokak köpeğiyle çektirdiği fotoğrafları, "Sizi Bulut ve Duman'la tanıştırayım" notuyla Instagram hesabından paylaştı.

Soylu'nun paylaşımı, takipçileri tarafından kısa sürede çok sayıda beğeni aldı.