Sokak ortasında kadına saldırmışlardı! İstanbul Sultangazi'de sokak köpekleri tehlike saçmaya devam ediyor

Sultangazi Esentepe Mahallesi'nde yaklaşık 2 aydır sürü halinde gezen küpesiz, başıboş köpekler, sabah erken saatlerde işlerine gidenleri tedirgin ediyor. Sürü halinde gezen köpeklerin arasında başıboş bırakılan bir pitbull da var.

Köpeklerin insanlara saldırdıklarını söyleyen mahalle sakinlerinden İbrahim Işık, "Sürekli sürü halinde gezmeye başladılar. Yanlarında engelli bir kız var. Başlarında o var. Sürekli köpekler burada ve insanları ciddi şekilde rahatsız ediyorlar. İnsanlar artık yolunu değiştiriyor, başkan yönlerden gitmeye başlıyorlar. Sürekli bir havlamaları ve saldırıları var. Bunu gören herkes korkuyor. Bu köpeklerin arasında pitbull cinsi bir köpek de var. Bizleri en çok korkutanlardan biri de bu pitbull.. Birine saldırsa belki de öldürecek" dedi.