16 Mayıs 2020, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri Son dakika: Yunanistan'ın ölüme terk ettiği göçmenleri Türkiye kurtardı

Son dakika: Yunanistan'ın ölüme terk ettiği göçmenleri Türkiye kurtardı

Son dakika haberi... 'ın ölüme terk ettiği göçmenleri, Türk ekipleri kurtardı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 16.05.2020
ABONE OL
YUNANİSTAN'IN ÖLÜME TERK ETTİ TÜRKİYE KURTARDI

'nin ilçesi açıklarında, Yunan unsurlarınca Türk karasularına bırakılarak ölüme terk edilen 26 , Türk Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı.

Denizi'nde yasa dışı geçişlere karşı mücadeleye devam eden Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı ekipler, Ayvacık ilçesi Yeşil Liman açıklarında bir grup kaçak göçmenin yardım talebinde bulunduğu bilgisi üzerine harekete geçti. Bölgeye giden ekipler, Yunan Sahil Güvenlik ekiplerince Türk karasularına bırakılarak, ölüme terk edilen lastik bottaki 15'i Afganistan, 8'i Orta Afrika, 3'ü Somali uyruklu, toplam 26 kaçak göçmeni kurtardı.

Sahil Güvenlik botuna alınan 2'si çocuk, 5'i kadın kaçak göçmenler, Küçükkuyu beldesindeki Sahil Güvenlik Karakolu'na getirildi.

DİĞER YAŞAM HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    ANA SAYFA