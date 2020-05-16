Son dakika: Yunanistan'ın ölüme terk ettiği göçmenleri Türkiye kurtardı
Son dakika haberi... Yunanistan'ın ölüme terk ettiği göçmenleri, Türk Sahil Güvenlik ekipleri kurtardı
Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında, Yunan Sahil Güvenlik unsurlarınca Türk karasularına bırakılarak ölüme terk edilen 26 kaçak göçmen, Türk Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı.
Kuzey Ege Denizi'nde yasa dışı geçişlere karşı mücadeleye devam eden Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı ekipler, Ayvacık ilçesi Yeşil Liman açıklarında bir grup kaçak göçmenin yardım talebinde bulunduğu bilgisi üzerine harekete geçti. Bölgeye giden ekipler, Yunan Sahil Güvenlik ekiplerince Türk karasularına bırakılarak, ölüme terk edilen lastik bottaki 15'i Afganistan, 8'i Orta Afrika, 3'ü Somali uyruklu, toplam 26 kaçak göçmeni kurtardı.
Sahil Güvenlik botuna alınan 2'si çocuk, 5'i kadın kaçak göçmenler, Küçükkuyu beldesindeki Sahil Güvenlik Karakolu'na getirildi.
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