16 Mayıs 2020, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri İran'dan sonra Bulgaristan'da camileri ibadete açtı

İran'dan sonra Bulgaristan'da camileri ibadete açtı

'da koronavirüs (covid-19) salgınıyla mücadele kapsamında 13 Mart'ta ilan edilen olağanüstü hal sona erdi. Bir buçuk milyona varan Müslüman'ın yaşadığı ülkede  camiler dünden itibaren ibadete yeniden açıldı. 'da ülke genelinde camileri 16 Mayıs itibaren ibadete açılacağını duyurmuştu. 'de ise son durumu Diyanet İşleri Başkanı Prof. Ali Erbaş açıkladı. Ülkemizde ise camilerin 12 Haziran'da ibadete açılması bekleniyor.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 16.05.2020
ABONE OL
İRAN'DAN SONRA O KOMŞUMUZDA CAMİLERİ İBADETE AÇIYOR

'da ilk defa bu cuma cemaate açılan camilerde, namaz öncesi ve sonrası dezenfeksiyon işleri zorunlu oldu. 'nın desteğiyle restore edilen, 1865 yılında inşa edilmiş ve Sofya'da Müslümanların ibadet edebildiği tek cami olan Kadı Seyfullah Efendi Cami, kapılarını ibadete 2 ay sonra açtı. Camiler, namaz öncesi ve sonrası dezenfekte edildi ve gelen kişilerin ellerine de dezenfekte sprey sıkıldı. Camilerde ibadet, sosyal mesafe kuralları gözetilerek koruyucu maske takılarak gerçekleşti.

"MÜSLÜMANLAR DUYARLI VE SORUMLU HAREKET EDİYOR"

Müftülük , aldığı kararla Ramazan Bayramı namazının açık havada kılınmasını tavsiye etti. Yüksek İslam Şurası Başkanı Vedat Ahmet, yaptığı açıklamada "Biz Bulgaristan Müslümanlarının dini yönetimi olarak her daim devletin aldığı kararları yakından takip ediyoruz. Son dönemlerde Bulgaristan'da olumlu gelişmeler olduğunu gördük. Bulgaristan Sağlık Bakanlığı'nın açıklamaları doğrultusunda bütün gerekli tedbirleri almak suretiyle camilerimizin açılma kararını aldık" dedi.

"HASTA VE KRONİK RAHATSIZLIĞI OLANLAR EVDE"

Ahmet, "Bugün de görüldüğü gibi, cemaatten hastalar, kronik rahatsızlığı olanlar burada değil. Normalde caminin içi dışı dolu oluyordu, bugün ise sosyal mesafeye dikkat etmek suretiyle caminin içinde çok az insan var, dışarıda daha da az insan var. Bu da Müslümanların, duyarlı aklıselim hareket ettiğini gösterir" ifadelerini kullandı.

"SADECE FARZ NAMAZI KILINDI, SÜNNET EVDE"

'nin Bulgaristan Sosyal ve Dini İşler Müşaviri Mehmet Genç, "Bulgaristan'da, Makedonya'da, Sırbistan'da ve diğer komşu ülkelerde sosyal mesafe kuralları uygulanarak Cuma namazı kılındı. Cemaat sadece farz namazını kıldı ve Müftü'nün tavsiyesi üzerine cemaat sünneti evde kıldı. Bu şekilde uygulama doğru, çünkü hassasiyet arz ediyor. Hayırlı olsun diyoruz, inşallah bu hastalık defolur ve bütün insanlar rahat ibadet eder. Herkes rahat işine gider".

İran'dan ülke genelinde camiler ibadete açılıyor |Video İRAN'DAN ÜLKE GENELİNDE CAMİLER İBADETE AÇILIYOR |VİDEO

DİĞER YAŞAM HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    ANA SAYFA