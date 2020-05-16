Malatya’da koronavirüs tespit edilen 3 berber kapatıldı
Malatya’da, çalışanlarda koronavirüs tespit edilen 3 berber kapatıldı. Ayrıca testleri pozitif çıkan iş yerlerinden hizmet alan kişilere de temas kuruldu. Berberlere tıraş ettikleri müşterinin isim ve telefon adreslerini almalarını unutmaması hatırlatıldı.
Malatya İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Recep Bentli, yaptığı açıklamada, "Görevleri nedeniyle halkla yakın temas halinde olan berberler, kuaförler ve güzellik salonlarında çalışan personele yönelik virüs taraması gerçekleştiriyoruz. İlimiz genelinde yaklaşık bin adet berber, kuaför ve güzellik salonunda çalışanların tümüne tarama yapmayı planlıyoruz. Ekiplerimiz ilimizin tamamında yoğun bir şekilde çalışıyorlar. Berber, kuaför ve güzellik salonlarında çalışanların taramalarını en kısa sürede bitirmeyi hedefliyoruz.
"MÜŞTERİNİN ADINI, TELEFONUNU ALIN"
Pozitif bir çalışan tespit edildiğinde temas ettiği kişilere ulaşabilmek için, müşterilerin berber, kuaför ve güzellik salonlarına gittiklerinde, ad-soyad, iletişim bilgileri ve randevu tarihini bildirmelerinin ve iş yerlerinde kayıt altında tutulmasının önemli ve zorunlu olduğunun unutulmamasını istiyoruz. İlgili kuruluşların hizmete açıldığı 11 Mayıs Pazartesi gününden bugüne kadarki süreçte 500 kişiden numune aldık. Yaptığımız testlerde 3 kişide pozitif sonuç tespit edildi. Vatandaşlarımızı hastanelerimize alarak hemen tedavilerine başladık.
"ÜÇ KİŞİDE DE SEMPTOM YOKTU"
3 vatandaşımızın da hiçbir şikayeti yoktu. Tamamen tesadüfi olarak tarama sonucunda tespit edildiler. Hiçbir semptom vermeden de geçirilebilen bu hastalıktaki en önemli korunmanın sosyal mesafenin korunması ve maske takılması olduğunu bir kez daha görmüş olduk" ifadelerini kullandı.
"MÜŞTERİ MASKESİNİ ÇIKARMASIN"
Berber, kuaför ve güzellik salonlarında çalışanların maske takmaları, sık sık ellerini yıkamaları, el antiseptiği kullanmaları, koltuklar arası mesafeye dikkat etmeleri, her müşteri için tek kullanımlık malzeme kullanmaları, kullanılan aletlerin ve tekstil malzemelerinin temizlik ve sterilizasyonuna dikkat etmelerinin çok önemli olduğuna dikkat çeken Bentli, "Hizmet alacak müşterilerin işlem esnasında dahi maske kullanmaları, işlemin özelliğine göre maskenin çıkarılmasının gerekmesi halinde kısa süreli olarak çıkarılıp tekrar takılması, randevu saatlerine dikkat etmeleri, diğer müşterilerle aralarındaki mesafeye dikkat etmeleri, yiyecek içecek, gazete dergi vb. taleplerde bulunmamaları, gittikleri iş yerine mutlaka isim soy isim ve iletişim bilgilerinin verilmesi gibi kurallara uymalarını gerekmektedir.
"SOSYAL MESAFEYE DİKKAT "
Normalleşme sürecine başladığımız korona virüs hastalığından kendimizi ve sevdiklerimizi korumak için her bir bireyin alınan önlemlere ve kurallara uymaları gerekmektedir. Virüsten korunmanın en önemli yolunun sosyal mesafeye uymak ve maske kullanımı olduğunu unutmayalım. Zorunlu olmadıkça evlerimizden ayrılmayalım" diye konuştu.
"TÜM BERBERLER TESTLE TARANACAK"
Bentli, "Sonucu pozitif çıkanların iş yerleri kapatıldı. Ekiplerimiz il genelinde yoğun bir şekilde çalışmakta olup, en kısa sürede tüm berber, kuaför ve güzellik salonlarında çalışanların taramalarını bitirmeyi planlıyoruz şeklinde açıklamasını tamamladı.
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