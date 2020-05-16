Düzce'de 8 bin tavuk sıcak hava nedeniyle telef oldu
Düzce'nin Akçakoca ilçesinde henüz 41 günlük oldukları belirtilen 8 bin kümes tavuğu telef oldu. 8 bin tavuk, ilaçlanarak kepçenin açtığı çukura gömüldü.
Alınan bilgiye göre, ilçenin Kirazlı köyünde Abdullah Yalcın'a ait tavuk kümesinde havalandırmanın yetersizliği nedeniyle tavuklar sıcak havadan etkilendi. Bunun sonucunda telef olan 8 bin tavuk, ilaçlanarak kepçenin açtığı çukura gömüldü.
TELEF OLDULAR
Abdullah Yalcın, yaptığı açıklamada, sıcak hava nedeniyle kümeslerdeki tavukları dışarı çıkarmaya çalıştığını, bir kısmını kurtarabildiğini ancak 41 günlük olan tavuklardan yaklaşık 8 bininin telef olduğunu söyledi.
DİĞER YAŞAM HABERLERİ
- Engin Altan Düzyatan ve baldızının fotoğrafı olay oldu
- Afrika değil İstanbul!
- 44 yıl sonra garajdan çıkan Chevrolet şaşkına çevirdi!
- Boğazdan geçen Rus askeri gemisinde dikkat çeken detay
- Bulgaristan'da camileri ibadete açıldı
- Yunanistan'ın ölüme terk etti Türkiye kurtardı
- Acun Ilıcalı paylaştı sosyal medya yıkıldı! Meğer Melisa...
- Kuruluş Osman dizisinin Bamsı Beyrek'i şoke etti
- Süper Lig seyircili mi oynanacak? Başkan açıkladı...
- Bu sabah İstanbul! İki farklı görüntü geldi
Daha Fazla Gör
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Turgut Alp'ten müjdeli haber! Geri dönüyor... Diriliş Ertuğrul'un Turgut Alp'i Kuruluş Osman'a gelecek mi?
- Son dakika: Maskesiz çıkma yasağı olan iller hangileri? Maskesiz sokağa çıkma cezası ne kadar?
- Son dakika: 65 yaş üstü sokağa çıkma saatleri değişti! 65 yaş üstü ne zaman, saat kaçta sokağa çıkabilecek?
- Sokağa çıkma yasağı olan şehirler hangileri? 16-17-18-19 Mayıs 15 ilde sokağa çıkma yasağı hangi iller?
- Flaş gelişme! Bayramda sokağa çıkma yasağı var mı? Ramazan Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı kaç gün olacak?
- Son dakika: 14 Mayıs evde bakım parası yatan iller hangileri? 2020 evde bakım maaşı yatan iller güncel liste açıklandı
- Pandemi yardımı sorgulama ekranı! e-Devlet 1000 TL sosyal yardım başvuru ve sorgulama nasıl yapılır?
- 15 ilde sokağa çıkma yasağı hangi illerde? 16-17-18-19 Mayıs sokağa çıkma yasağı olan iller listesi
- Diyanet 2020 takvimi: Kadir Gecesi ne zaman? 2020 Ramazan Bayramı ne zaman, hangi gün?
- ÖSYM 2020: MSÜ, YKS, DGS, ALES, KPSS, YDS, TUS, EKPSS, YÖKDİL başvuru ve sınav tarihi ne zaman?
- 15-20 yaş arası ne zaman sokağa çıkacak? 20 yaş altı sokağa çıkma izni ne zaman, saat kaçta başlayacak?
- Yüksek düzeyler görülebilir! Gram altın, çeyrek altın için dikkat çeken yorum! 14 Mayıs güncel altın fiyatları