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Düzce'de 8 bin tavuk sıcak hava nedeniyle telef oldu

'nin Akçakoca ilçesinde henüz 41 günlük oldukları belirtilen 8 bin kümes tavuğu telef oldu. 8 bin , ilaçlanarak kepçenin açtığı çukura gömüldü.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 16.05.2020 Güncelleme Tarihi: 16.05.2020
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8 BİN TAVUK SICAK HAVADAN TELEF OLDU

Alınan bilgiye göre, ilçenin Kirazlı köyünde Abdullah Yalcın'a ait kümesinde havalandırmanın yetersizliği nedeniyle tavuklar sıcak havadan etkilendi. Bunun sonucunda telef olan 8 bin tavuk, ilaçlanarak kepçenin açtığı çukura gömüldü.

TELEF OLDULAR

Abdullah Yalcın, yaptığı açıklamada, nedeniyle kümeslerdeki tavukları dışarı çıkarmaya çalıştığını, bir kısmını kurtarabildiğini ancak 41 günlük olan tavuklardan yaklaşık 8 bininin telef olduğunu söyledi.

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