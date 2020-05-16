Gıdada taklit ve tağşiş üretim yapanlara "hapis ve men" cezası
Gıda teröristlerinin halkın sağlığını hiçe sayan hileli gıda üretim ve satışlarına ağır cezalarla ilgili düzenlemede sona gelindi. Gıda teröristleri hem hapisle cezalandırılacak hem de faaliyetten men edilecek. Hileli gıdaları üreten, ithal eden ve satanlara 1 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası verilecek.
Kırmızı biberde gıda boyası, sucukta, sosiste sakatat, yoğurtta nişasta. Hileli gıdalarla toplum sağlığını tehdit edenlere ağır yaptırımlar getiriliyor.
Tüketicilerin sağlığını bozacak hileli gıdaları üreten, ithal eden ve satanlara 1 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası verilecek. Suçu tekrarlayanlara hem hapis hem faaliyetten men cezası verilecek
SİYASİ PARTİ TEMSİLCİLERİYLE PAYLAŞILDI
Sadece hapis cezası da olmayacak. Hileli gıda üreten, ithal eden ve piyasaya sunanlara 5 bin liradan 500 bin liraya kadar para cezası da verilecek. 2 yıl içinde aynı suçu işleyenler hem 3 yıla kadar hapisle cezalandırılacak, hem de 10 yıla kadar faaliyetten men edilecek. Konuyla ilgili yasa taslağı son aşamada. Taslak; Meclis gündemine geldi, siyasi parti temsilcileriyle paylaşıldı.
Cezalar, hileli gıdaları üreten ve satanlarla sınırlı kalmayacak. Konuyla ilgili yayınlar da dikkatle takip edilecek. Gerçeğe aykırı ve yanıltıcı yayın yapanlara da göz açtırılmayacak.
TELEVİZYONLARA EN AZ 10 BİN, RADYOLARA EN AZ BİN LİRA CEZA VERİLECEK
Tüketicilerde endişe ve güvensizliğe yol açabilecek yayın yapanlara 20 bin liradan 50 bin liraya kadar para cezası verilecek. Radyolara en az bin lira, televizyonlara ise en az 10 bin lira ceza kesilecek. Yasayı ihlal eden programın yayını 5 kereye kadar durdurulabilecek.
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