2017'de hangi şehirde, şehrin gelenekleri korumak amacıyla fast food ve kebap restoranlarının açılması yasaklandı? Kim Milyoner Olmak İster yeni bölümüyle ekranlara geliyor. Toplam 12 sorunun yer aldığı Milyoner'in bu bölümünde 2017'de hangi şehirde, şehrin gelenekleri korumak amacıyla fast food ve kebap restoranlarının açılması yasaklandı? sorusu gündeme oturdu. Yarışmacının zorlandığı sorunun yanıtı araştırılıyor. ATV ekranlarının fenomen yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster'in bu bölümüne damga vuran 2017'de hangi şehirde, şehrin gelenekleri korumak amacıyla fast food ve kebap restoranlarının açılması yasaklandı? sorusunun yanıtı burada! Peki, 2017'de hangi şehirde, şehrin gelenekleri korumak amacıyla fast food ve kebap restoranlarının açılması yasaklandı? İşte Kim Milyoner Olmak İster'de merak edilen sorunun yanıtı...

A: Münih

B: Viyana

C: Venedik

D: Barselona

CEVAP: C: Venedik