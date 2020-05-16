2017'de hangi şehirde, şehrin gelenekleri korumak amacıyla fast food ve kebap restoranlarının açılması yasaklandı?
2017'de hangi şehirde, şehrin gelenekleri korumak amacıyla fast food ve kebap restoranlarının açılması yasaklandı? Kim Milyoner Olmak İster 16 Mayıs 2020 tarihli yeni bölümünde 2017'de hangi şehirde, şehrin gelenekleri korumak amacıyla fast food ve kebap restoranlarının açılması yasaklandı? sorusu gündeme oturdu. Yarışmacıya zor anlar yaşatan sorunun cevabı araştırılıyor. İşte, Milyoner’de merak edilen sorunun yanıtı...
2017'de hangi şehirde, şehrin gelenekleri korumak amacıyla fast food ve kebap restoranlarının açılması yasaklandı? Kim Milyoner Olmak İster yeni bölümüyle ekranlara geliyor. Toplam 12 sorunun yer aldığı Milyoner'in bu bölümünde 2017'de hangi şehirde, şehrin gelenekleri korumak amacıyla fast food ve kebap restoranlarının açılması yasaklandı? sorusu gündeme oturdu. Yarışmacının zorlandığı sorunun yanıtı araştırılıyor. ATV ekranlarının fenomen yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster'in bu bölümüne damga vuran 2017'de hangi şehirde, şehrin gelenekleri korumak amacıyla fast food ve kebap restoranlarının açılması yasaklandı? sorusunun yanıtı burada! Peki, 2017'de hangi şehirde, şehrin gelenekleri korumak amacıyla fast food ve kebap restoranlarının açılması yasaklandı? İşte Kim Milyoner Olmak İster'de merak edilen sorunun yanıtı...
A: Münih
B: Viyana
C: Venedik
D: Barselona
CEVAP: C: Venedik
DİĞER YAŞAM HABERLERİ
- Bu görüntü Antalya'da çekildi!
- Hangisi Çanakkale Boğazı'na Osmanlı Devleti zamanında verilen adlardan biridir?
- Flaş açıklama geldi! Korona aşısı ne zaman hazır olacak?
- Kızını öldürmüştü! Cani babadan haber var
- Bakan Ersoy turizm için tarih verdi!
- Lunaparkta korkunç olay! Saniyeler sonrasına inanamayacaksınız
- Sarı tabakanın sırrı ortaya çıktı!
- Metrelerce sürükledi! Dehşet kamerada
- Tam 400 yıllık! Üstü sıvayla kapatılmış
- İşte dünyada koronadan ölenlerin sayısı!
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- 2017'de hangi şehirde, şehrin gelenekleri korumak amacıyla fast food ve kebap restoranlarının açılması yasaklandı?
- Hangisi Çanakkale Boğazı'na Osmanlı Devleti zamanında verilen adlardan biridir?
- Son dakika: 20 Mayıs'ta sokağa çıkma yasağı var mı? Sokağa çıkma yasağı ne zaman bitecek?
- Son dakika: Bekçi alımı 2020 başvurusu başladı mı? Polis Akademisi bekçi alımı şartları nelerdir?
- THY tarih verdi! İç hat ve yurt dışı uçuşlar ne zaman başlayacak? Uçak seferleri hangi tarihte açılacak?
- Son dakika: Türkiye'de corona virüsü ilk ne zaman ortaya çıktı? Koronavirüs il il vaka sayısı ne kadar?
- 3. faz sosyal yardım sonuçları sorgulama! 1000 TL pandemi yardım parası ne zaman verilecek?
- MEB son dakika: Okullar ne zaman açılacak? Okullar Haziran'da açılıyor mu? İşte okulların açılma tarihi...
- Emekliye ek ödeme zammı çıktı mı? 361 TL ek ödeme zammı ne oldu? 2020 SSK SGK Bağkur ek ödeme ne zaman?
- Turgut Alp'ten müjdeli haber! Geri dönüyor... Diriliş Ertuğrul'un Turgut Alp'i Kuruluş Osman'a gelecek mi?
- Son dakika: Maskesiz çıkma yasağı olan iller hangileri? Maskesiz sokağa çıkma cezası ne kadar?
- Son dakika: 65 yaş üstü sokağa çıkma saatleri değişti! 65 yaş üstü ne zaman, saat kaçta sokağa çıkabilecek?