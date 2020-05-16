İstanbul Fatih'te siyanür ile intihar eden 4 kardeş hakkında yeni gelişme
İstanbul Fatih’te 4 kardeşin intiharı ile ilgili Adli Tıp raporunda bir detay dikkat çekti. 4 kardeşin siyanür zehirlenmesinden hayatını kaybettiği, evin kapısında asılı "Dikkat siyanür var" notunun da Oya Yetişkin değil, en küçük kardeş Cüneyt Yetişkin tarafından yazıldığı tespit edildi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca 6 Kasım 2019'da Molla Gürani Mahallesi Oğuzhan Caddesi'ndeki bir dairede Cüneyt (48), Oya (54), Kamuran (60) ve Yaşar Yetişkin (56) kardeşlerin cesedinin bulunmasıyla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor. Olayın ardından ön otopsi raporunu hazırlayan ve ölümlerin siyanürden kaynaklandığını tespit eden Adli Tıp Kurumu, detaylı incelemeleri tamamlayarak otopsi raporlarını savcılığa gönderdi.
SİYANÜR ZEHİRLENMESİ
Adli Tıp Kurumunun incelemesinde, ölümlerin siyanür zehirlenmesinden kaynaklandığı belirtildi.
KÜÇÜK KARDEŞ YAZMIŞ
Savcılığının talebi üzerine, kardeşlerin toplu olarak ölü bulunduğu evin kapısına asılı "Dikkat siyanür var" notunu da inceleyen Adli Tıp Kurumu, Oya Yetişkin'in yazdığı tahmin edilen bu notun, en küçük kardeş Cüneyt Yetişkin tarafından yazıldığını tespit etti.
SORUŞTURMA NE ZAMAN TAMAMLANACAK?
Savcılığın, olayın meydana geldiği evde bulunan bir sıvının inceleme raporunu beklediği öğrenilirken, soruşturmanın raporlar tamamlandıktan sonra sonuçlanacağı bildirildi.
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