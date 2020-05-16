16 Mayıs 2020, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri Danimarka'da geleneksel olarak 25 yaşını geçip evlenmeyenlerin kafasından aşağı tarçın dökülürken 30 yaşını geçenlerin başından ne dökülür?

Danimarka'da geleneksel olarak 25 yaşını geçip evlenmeyenlerin kafasından aşağı tarçın dökülürken 30 yaşını geçenlerin başından ne dökülür?

Danimarka'da geleneksel olarak 25 yaşını geçip evlenmeyenlerin kafasından aşağı tarçın dökülürken 30 yaşını geçenlerin başından ne dökülür? Kim Olmak İster 16 Mayıs 2020 tarihli yeni bölümünde Danimarka'da geleneksel olarak 25 yaşını geçip evlenmeyenlerin kafasından aşağı tarçın dökülürken 30 yaşını geçenlerin başından ne dökülür? sorusu gündeme oturdu. Yarışmacıya zor anlar yaşatan sorunun cevabı araştırılıyor. İşte, Milyoner’de merak edilen sorunun yanıtı...

YAŞAM
Giriş Tarihi: 16.05.2020 Güncelleme Tarihi: 16.05.2020
ABONE OL
DANİMARKA'DA GELENEKSEL OLARAK 25 YAŞINI GEÇİP EVLENMEYENLERİN KAFASINDAN AŞAĞI TARÇIN DÖKÜLÜRKEN 30 YAŞINI GEÇENLERİN BAŞINDAN NE DÖKÜLÜR?

Danimarka'da geleneksel olarak 25 yaşını geçip evlenmeyenlerin kafasından aşağı tarçın dökülürken 30 yaşını geçenlerin başından ne dökülür? Kim Olmak İster yeni bölümüyle ekranlara geliyor. Toplam 12 sorunun yer aldığı Milyoner'in bu bölümünde Danimarka'da geleneksel olarak 25 yaşını geçip evlenmeyenlerin kafasından aşağı tarçın dökülürken 30 yaşını geçenlerin başından ne dökülür? sorusu gündeme oturdu. Yarışmacının zorlandığı sorunun yanıtı araştırılıyor. ATV ekranlarının fenomen yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster'in bu bölümüne damga vuran Danimarka'da geleneksel olarak 25 yaşını geçip evlenmeyenlerin kafasından aşağı tarçın dökülürken 30 yaşını geçenlerin başından ne dökülür? sorusunun yanıtı burada! Peki, Danimarka'da geleneksel olarak 25 yaşını geçip evlenmeyenlerin kafasından aşağı tarçın dökülürken 30 yaşını geçenlerin başından ne dökülür? İşte Kim Milyoner Olmak İster'de merak edilen sorunun yanıtı...

A: Karabiber

B: Elma kabuğu

C: Tuz

D: Balık yağı

CEVAP: A: Karabiber

DİĞER YAŞAM HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    ANA SAYFA