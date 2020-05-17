Meteoroloji'den son dakika hava durumu uyarısı: Ülkenin kuzey kesimlerinde...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son duyuruya göre, bugün ülke genelinde yağış beklenmiyor.

Ülkenin kuzeydoğu kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Sabah saatlerinde Marmara'nın doğusu, Batı Karadeniz kıyıları ve İstanbul'un kuzeyi ile gece saatlerinde Trabzon ve Rize kıyı kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

Hava sıcaklıklarının ise Karadeniz kıyı kesimleri hariç yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.